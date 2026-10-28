Über ein halbes Jahrhundert nach dem gewaltsamen Tod der 17-jährigen Melissa Ann Smith im US-Bundesstaat Utah haben die Ermittlungsbehörden den Fall abschließend geklärt. Wie die zuständigen Stellen mitteilten, stammen die am Opfer gesicherten DNA-Spuren von dem bekannten Serienmörder Ted Bundy. Das berichtet unter anderem die BBC.

Smith war im Oktober 1974 nach einem Gaststättenbesuch spurlos verschwunden. Neun Tage später, am 27. Oktober 1974, fand ein Jäger die Leiche der Tochter eines örtlichen Polizeichefs in einem Waldgebiet nahe Park City.

Ted Bundy: Mord an Melissa Ann Smith nach 52 Jahren aufgeklärt

Der Durchbruch bei den jahrzehntelangen Ermittlungen gelang durch den Abgleich mit einem weiteren Verbrechen aus demselben Jahr. Bereits im April hatte die Polizei Bundy mithilfe moderner Genanalysen den Mord an Laura Aime nachgewiesen, die 1974 an Halloween nach einer Feier spurlos verschwunden war.

Im Juli ergab die Auswertung, dass die gesicherten DNA-Profile aus beiden Fällen übereinstimmen. Wie Staatsanwältin Margaret Olson mitteilte, gilt die Täterschaft Bundys im Fall Smith damit als gesichert. Fortgeschrittene Laborverfahren ermöglichen mittlerweile die Auswertung stark gealterter und beschädigter Proben.

Ermittlungen in weiteren ungelösten Altfällen dauern an

Ted Bundy wurde 1978 nach einer Serie von Entführungen und Tötungsdelikten festgenommen. Vor seiner Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl im Januar 1989 gestand er rund 30 Morde an Mädchen und jungen Frauen.

Gerichtlich verurteilt wurde er zu Lebzeiten für drei Taten. Ob der Täter für weitere ungeklärte Verbrechen verantwortlich ist, wird derzeit geprüft. Unter anderem untersuchen die Behörden in Utah den Fall der seit Oktober 1974 vermissten 16-jährigen Nancy Wilcox.

Ermittlerin Rosie Rivera betonte im Rahmen einer Pressekonferenz die Bedeutung der fortlaufenden Untersuchungen. „Wir schulden das den Familien dieser ungeklärten Fälle“, sagte Rivera. Der Ermittlungserfolg zeige zudem, „wie wichtig es ist, Beweisstücke auch nach Jahrzehnten aufzuheben“.

Für die direkte Familie von Melissa Ann Smith kommt die späte Aufklärung jedoch zu spät. Laut Medienberichten verstarben der Vater des Opfers bereits in den 1980er-Jahren, die Schwester im Jahr 2014 und die Mutter im Jahr 2024. Die verbliebenen Angehörigen gaben an, sich nicht öffentlich zu den neuen Ermittlungsergebnissen äußern zu wollen.

Ted Bundy zählt zu den bekanntesten Serienmördern der USA. Seine Taten wurden in zahlreichen Dokumentationen, Podcasts und Büchern aufgearbeitet. Auch Filme und Serien griffen den Fall immer wieder auf. Besonders große Aufmerksamkeit erhielt der Kinofilm „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile“. Darin verkörpert Zac Efron den Täter. (jag)