Köln – Nach längerer Prüfung hat die Kölner Staatsanwaltschaft ausreichende Verdachtsmomente gesammelt, um Thomas Drach einen vierten Raubüberfall auf einen Geldtransporter anzulasten. Wie Behördensprecher Ulrich Bremer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte, soll der Entführer des Tabak-Millionärs und Soziologen Jan Philipp Reemtsma am 10. September 2018 einen Geldboten an einem Globus-Supermarkt in Limburg an der Lahn ausgeraubt haben.

„In diesem Fall wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte Bremer. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen beim Amtsgericht beantragt, den Haftbefehl gegen den Kölner Gangster und seinen ebenfalls festgenommenen niederländischen Komplizen Eugen W. um diese Tat zu erweitern.

Der Täter soll einen Komplizen gehabt haben

Seinerzeit hatte der Täter mit der Maschinenpistole im Anschlag sein Opfer in akzentfreiem Deutsch aufgefordert, sich auf den Boden zu begeben. Kaum hatte sich der Kurier auf den Asphalt gelegt, riss der mit einer weißen Maske vermummte Räuber ihm die Dienstwaffe aus dem Holster und schnappte sich den metallenen Geldkoffer mit über 80.000 Euro. Danach eilte er zu einem schwarzen VW Tiguan.

Das Auto, mit gestohlenem Kennzeichen versehen, raste vom Hof. Kurz darauf fand sich der brennende Fluchtwagen an einem Sportplatz. Ein Zeuge will neben dem Täter auch einen Komplizen wahrgenommen haben. Die beiden Männer verschwanden spurlos. Dieses Vorgehen gleicht den bisher bekannten Beutezügen auf dem Flughafen Köln/Bonn, bei Ikea in Köln sowie Frankfurt/Main in den Jahren 2018 und 2019.

Drachs Verteidiger Andreas Kerkhof sagte dieser Zeitung: „Der neue Antrag versucht die dürftige Spurenlage in dem Fall durch einen völlig absurden, neuen Tatvorwurf zu kaschieren.“ Dies wirke wie ein „hilfloser Versuch, weitere fragwürdige Hinweise gegen meinen Mandanten vorzubringen“.