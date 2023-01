Unangenehmes Treffen Schulrektor zitiert Sandra Bullock und Channing Tatum ins Büro

Die beiden Hollywood-Stars Sandra Bullock und Channing Tatum haben sich an der Schule ihrer Kinder kennen gelernt nachdem der Schulrektor sie in sein Büro zitiert hat. Einem Bericht des Magazins „Stern" zufolge mussten die beiden Stars zum Rektor, weil ihre Kinder Laila und Everly sich in der Vorschule gestritten haben. Von dem Vorfall haben Bullock und Tatum im Gespräch mit der „New York Times" berichtet.

Die Töchter haben offenbar versucht sich gegenseitig auszutricksen. Nach eigenen Angaben haben beide Stars gehofft, das Kind des jeweils anderen habe den Streit verursacht. Heute sind die Kinder miteinander befreundet.

Während ihre Eltern in der Dominikanischen Republik den Film „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" gedreht haben, sollen Laila und Everly eine Freundschaft aufgebaut haben. In Deutschland erscheint die Actionkomödie im April in den Kinos. Neben Bullock und Tatum sind darin auch Daniel Radcliffe und Brad Pitt zu sehen. (jpc)