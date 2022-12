Lindau/Kempten – Schwere Unwetter in Bayern: Im Allgäu hat es am Pfingstsonntag schwere Gewitter und starke Windböen gegeben. Es seien teils heftige Hagelschauer niedergegangen, hieß es von der Polizei. Im Bereich des Landkreises Lindau sah es mancherorts so aus, als habe es geschneit: Straßen und Plätze lagen unter einer dicken weißen Hagelschicht, zur Beseitigung war unter anderem ein Radlader im Einsatz. Zudem habe es Meldungen zu umgestürzten Bäumen gegeben, hieß es von der Polizei.

Ein Gebäude steht im Hochwasser nach dem Unwetter. Copyright: dpa

Schwere Unwetter haben auch über den Alpen in der Region zu Überflutungen und Sturmschäden geführt. Die Schlechtwetterfront zog bis zur Nacht auf Montag von Westen nach Osten über die Schweiz und Österreich hinweg. Im Salzburger Land stürzten mehrere Bäume auf die Tauernautobahn, wie der österreichische Sender ORF online berichtete. Die Räumungsarbeiten wurden wegen starken Reiseverkehrs erschwert.

30.000 Haushalte ohne Strom

Außerdem mussten zwei Tunnels auf dieser Strecke wegen Stromausfällen gesperrt werden. Feuerwehren meldeten Hunderte Einsätze. Durch die Winde wurden Dächer abgetragen sowie Straßen und Keller überflutet. In Oberösterreich waren zwischenzeitlich bis zu 30 000 Haushalte ohne Strom. Aus Österreich wurden zunächst keine Verletzten gemeldet - dagegen aus der Schweiz drei Fälle im Kanton Wallis durch Unwetter.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sensationstourismus und Plünderung Anzeige Anzeige gegen Gaffer nach Tornado in Paderborn

Über 100 Häuser mit Sturmschäden Anzeige Osten NRWs kämpft nach Tornados mit Aufräumarbeiten

NRW Anzeige Mann wird von Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt

Zwei Menschen wurden von einem davonfliegenden Zelt getroffen, wie die Kantonspolizei berichtete. Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 132 Kilometer pro Stunde, Hagelschlag und Starkregen kam es auch in der Schweiz zu Gebäudeschäden. (dpa)