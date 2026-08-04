Die Bahnstrecke zwischen Mönchengladbach und Aachen ist wegen eines Unwetter-Oberleitungsschadens weiterhin gesperrt. Wie lange die Reparatur noch dauert, war am Morgen noch unklar.

Bäume waren am Montagabend zwischen Rheydt und Lindern auf die Gleise gestürzt. Zwei Regionalzüge kamen zum Stehen. „Fahrgäste konnten die Züge mit Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort sicher verlassen und ihre Reise anschließend mit Bussen fortsetzen“, erklärte ein Bahnsprecher. Aktuell sei die Strecke noch für Aufräum- und Reparaturarbeiten gesperrt.

Region Aachen beeinträchtigt – Ende offen

Mehrere Bahnlinien sind laut dem Portal Zuginfo.nrw von der Sperrung betroffen. So enden etwa die RE 1-Züge aus Hamm in Köln und fahren dann wieder zurück. Auch RE 4-Züge aus Dortmund und RB 33-Bahnen aus Essen fahren nicht nach Aachen, sondern nur bis Mönchengladbach. Zwischen Aachen und Mönchengladbach wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Züge aus Aachen enden und beginnen in Lindern. Auch dort gibt es einen Ersatzverkehr.

ICE stand mehr als vier Stunden bei Schwelm

Noch weitere Strecken waren am Dienstagmorgen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Betroffen waren die Linien RE 8 und RB 27 zwischen Rheydt-Odenkirchen und Grevenbroich. Ein Baum auf der S-Bahnlinie 5 zwischen Witten und Dortmund wurde inzwischen weggeräumt. „In Kürze fahren die Züge wieder“, teilte die Bahn mit.

Lokale Unwetter hatten in der Nacht noch weitere Züge zum Stehen gebracht. So mussten laut Feuerwehr bei Schwelm Fahrgäste in einem ICE mehr als vier Stunden ausharren, nachdem ein Baum in die Oberleitung gefallen war. Nachdem der Baum entfernt worden war, wurde der Zug mit Hilfe einer Diesellok über den inzwischen stromlosen Streckenabschnitt gezogen, ehe er selbst wieder weiterfahren konnte. (dpa/red)