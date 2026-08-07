Fast vier Jahre nach dem Verschwinden von Vanessa Huber gibt es möglicherweise eine neue Spur. Mehrere Zeugen haben nach Angaben der Polizei Hinweise gegeben, die Vermisste an der Ostsee gesehen zu haben. Die Polizei Rostock bestätigte, dass derzeit konkrete Hinweise geprüft werden.

Nach Angaben der Ermittler soll sich Vanessa Huber im Bereich Stoltera und Diedrichshagen bei Rostock-Warnemünde aufgehalten haben. Zeugen hätten sich gemeldet und angegeben, die 43-Jährige anhand der veröffentlichten Fahndungsbilder wiedererkannt zu haben.

Polizei prüft Hinweise aus Rostock-Warnemünde

Die Ermittler gehen den Hinweisen nun nach. Wie die „Bild“ berichtet, wird zudem Videomaterial geprüft, das möglicherweise Vanessa Huber zeigen könnte. Die Aufnahmen sollen mithilfe sogenannter Super-Recognizer ausgewertet werden – Menschen mit einer außergewöhnlich guten Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen. Ein Ergebnis liegt bislang nicht vor.

Mit diesem Foto suchte das BKA nach Vanessa Huber. Es zeigt die Vermisste gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Huber. (Archivbild) Copyright: Privat / Bundeskriminalamt

Vanessa Huber aus Unterhaching bei München wird seit dem 5. November 2022 vermisst. Damals war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Huber einkaufen gewesen. Nach bisherigen Ermittlungsangaben soll sie nach einem Streit die gemeinsame Wohnung verlassen haben. Danach verlor sich ihre Spur.

Bei den Ermittlungen fanden die Beamten in der Wohnung des Paares persönliche Gegenstände von Vanessa Huber. Darunter waren unter anderem Bank- und Kreditkarten, Brille, Geldbörse, Handys, Verlobungs- und Ehering sowie ihr Ausweis.

Ehemann geriet zeitweise in den Fokus der Ermittler

Im Verlauf der Ermittlungen wurde auch das Umfeld von Vanessa Huber untersucht. Ihr Ehemann Tobias Huber geriet dabei zeitweise in den Fokus der Ermittler. Ein Tatverdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Im März 2024 wurde Tobias Huber tot in seiner Wohnung gefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es nach damaligen Erkenntnissen der Ermittler nicht. Die genauen Umstände seines Todes wurden nicht öffentlich bekannt.

Auch „Aktenzeichen XY … ungelöst“ hatte sich mit dem Fall beschäftigt. In der ZDF-Sendung vom Juli 2024 bat die Polizei die Zuschauer um Hinweise zum Verschwinden der damals 39-Jährigen.

In den vergangenen Jahren hatten die Ermittler umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Unter anderem wurde der Perlacher Forst durchsucht. Auch Spürhunde, Drohnen und weitere Einsatzkräfte kamen zum Einsatz.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Vanessa Huber. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weitere Informationen zur Fahndung hat das Bundeskriminalamt auf seiner Internetseite zusammengestellt. (jag)