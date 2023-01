Mit einer Reihe von ungewöhnlichen Flugobjekten auf einem offiziellen Logo hat eine US-Geheimdienstbehörde in der vergangenen Woche für viel Aufsehen gesorgt, auch in den sozialen Netzwerken. Ein unbekanntes Flugobjekt (UFO) fiel auf dem neuen Behördensiegel besonders ins Auge – und wirft viele Fragen auf.



Zwei Tage war das skurrile Logo, auf dem neben der fliegenden Untertasse zudem eine Spionagedrohne, ein Überschalljet, ein Passagierflugzeug und sogar ein russischer SU-57 Kampfjet abgebildet war, auf der Website der „National Intelligence Manager for Aviation“ (NIM-A) online. Inzwischen ist das Logo mit dem UFO wieder von der offiziellen Webseite ausgetauscht worden.



US-Geheimdienst zeigt Ufo im Logo – und löscht es nach Hinweis

John Greenewald, ein bekannter US-Enthüllungsaktivisten und Gründer der Website „Black Vault“, wollte der Sache auf den Grund gehen und fragte nach, was es mit dem UFO auf dem Behördensiegel auf sich habe. Nur kurze Zeit später wurde das außergewöhnliche Logo von der übergeordneten Behörde National Director of Intelligence (ODNI) wieder entfernt.



Man habe „fälschlicherweise ein inoffizielles und inkorrektes Logo gepostet“, antwortete die Behörde auf Greenewalds Anfrage. Ob das die teilweise fanatischen UFO-Fans in den USA wieder etwas beruhigt, bleibt abzuwarten.

Ufo-Gemeinde: „Wir sind nicht alleine im Weltall“

In den sozialen Medien ist für die UFO-Gemeinde die Sachlage klar: Dass es eine fliegende Untertasse in das offizielle Logo eines Militärdienstes geschafft hat, stellt alles bis dahin dagewesene in den Schatten. Ein Großteil der Mitglieder der Community sehen in dem mysteriösen Vorgang einer „Offenbarung“, dass sich die Menschen an die Tatsache gewöhnen sollen, dass „wir nicht allein“ im Weltall seien.

In den letzten Jahren hat die US-Regierung wiederholt die Existenz von UFOS eingeräumt. Man wolle jede potenzielle Bedrohung untersuchen, die diese ungewöhnlichen Sichtungen darstellen könnten. Hinzu kommt, dass der Mars-Rover „Perseverance“ bei seiner Mission im Weltall die bisher deutlichsten Hinweise auf Leben auf dem Mars vor ein paar Wochen gefunden hat.

Bis Ende des Monats wird in den USA ein neuer UFO-Bericht über Sichtungen und Untersuchungsergebnisse von unbekannten Flugobjekten erwartet. Laut dem von US-Präsident Joe Biden unterschriebenen „National Defense Authorization Act“ soll das spätestens bis zum 31. Oktober passieren. (mbr)