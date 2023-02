Duisburg – Glückliches Ende einer großen Suchaktion: Der vermisste Kleine Panda Jang aus dem Duisburger Zoo ist wieder da und wohlauf. Das Tier sei unweit der Panda-Anlage in einer Baumkrone auf dem Zoo-Gelände gefunden worden, teilte der Zoo am Freitag mit. Er wurde demnach mit einer Drehleiter der Feuerwehr heruntergeholt und in die zooeigene Tierarztpraxis gebracht.

Jang war seit Donnerstagmorgen vermisst worden. Vermutlich habe er an einer Stelle der Panda-Anlage die Abgrenzung mithilfe einer „pflanzlichen Kletterhilfe“ überwunden, teilte der Zoo weiter mit. Kleine Pandas zählen demnach zu den gefährdeten Tierarten. Grund hierfür seien unter anderem der Abbau von Holz, die Ausbreitung der Landwirtschaft und die Jagd. (dpa)