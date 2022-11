In der neuen Folge des Podcasts „Die Wochentester“ diskutieren die Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé über die Impfpflicht. „Ich war schon bei der Delta-Variante gegen die allgemeine Impfpflicht, weil sie epidemiologisch nicht erforderlich war. Bei Omikron ist sie noch viel weniger angemessen“, sagt Kekulé. In diesem Zusammenhang kritisiert er den neuen Gesundheitsminister: „Auch Herr Lauterbach hat wahrscheinlich keinen Telefondraht zum Gott der Viren und weiß, welche Variante im Herbst kommt. Ich verstehe nicht, warum man Impfstoffe, die für die ursprüngliche Wuhan-Variante gemacht wurden, verpflichtend machen will für eine künftige Variante, von der man die Eigenschaften gar nicht kennt.“ Seine Prognose: Im Herbst sei die Pandemie vorbei.



Zweiter Gast ist der Verfassungs- und Medizinrechtler Josef Lindner. Auch mit ihm sprechen Bosbach und Rach über das rechtliche Für und Wider einer Impfpflicht. „Eine Impfpflicht ab 18 ist verfassungsrechtlich wesentlich schwerer zu begründen als eine Impflicht ab 60 oder ab 50“, sagt Lindner.



