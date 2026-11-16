„Geht so nicht“Bischof kritisiert blauen Schokoladen-Nikolaus der AfD

Ein Schokoladen-Nikolaus aus dem Online-Shop der Partei AfD sorgt für Empörung. Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck (62) sprach von einer Grenzüberschreitung. „Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung. Den heiligen Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit AfD-Logo abzubilden, geht so nicht“, sagte er der „Bild“-Zeitung in einem in der Nacht zu Montag veröffentlichten Online-Artikel. Der Schokoladen-Nikolaus ist den Angaben zufolge vorbestellbar.

Zwar werben laut Overbeck auch Fußballvereine mit Schoko-Weihnachtsmännern in den Vereinsfarben - jedoch in der Regel ohne christliche Symbole. „Es muss einen Konsens geben, dass man religiöse Symbole dieser Art niemals für parteipolitische Zwecke nutzt“, forderte Overbeck.

Ein AfD-Specher sagte der „Bild“-Zeitung hingegen: „Die AfD ist eine liberal-konservative Partei, die sich klar zu christlichen Werten bekennt. Entsprechend passt der Nikolaus in dieser klassischen Form besonders gut zu unserer Partei.“

Juristisches Nachspiel?

Der Berliner Fachanwalt für Markenrecht, Jan Froehlich, hält „eine solche Nutzung eines Heiligen und der Bibel als christliches Symbol“ allerdings für juristisch anfechtbar. Der in unterschiedlichen Kirchen besonders hochgeschätzte Mensch und das christliche Symbol der Bibel würden markenrechtlich sittenwidrig und damit unzuverlässig genutzt, betonte Froehlich laut Zeitung.

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte während ihrer Frühjahrs-Vollversammlung 2024 einstimmig die Erklärung „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“ verabschiedet. Rechtsextremismus sei die derzeit drängendste Gefahr für die freiheitliche Ordnung, heißt es darin. (kna)