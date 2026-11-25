Die nordrhein-westfälische FDP schickt den Bundesvorsitzenden der Liberalen, Wolfgang Kubicki, zur Bundespräsidenten-Wahl nach Berlin. Kubicki stammt eigentlich aus Schleswig-Holstein, dort konnte die FDP im Landtag planmäßig aber nur eine Person für die Bundesversammlung nominieren – und gab das Ticket an Fraktionschef Christopher Vogt.

Die FDP in NRW kann acht Menschen für die Bundespräsidenten-Wahl nominieren. Neben Kubicki wird das auch NRW-Fraktionschef Henning Höne sein. Die sechs weiteren Köpfe sollen laut Fraktion aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Zivilgesellschaft kommen.

Wolfgang Kubicki über NRW-Liste bei Bundespräsidenten-Wahl abgesichert

In Schleswig-Holstein hatte es sich im Landtag übrigens durch fehlende Abgeordnete von CDU und Grünen kurzfristig ergeben, dass die FDP noch eine zweite Person nominieren konnte. Damit hatten die Liberalen nicht gerechnet, aber so rückte die Abgeordnete Annabell Krämer nach. Kubicki ist über die NRW-Schiene abgesichert und bei der Wahl am 30. Januar dabei. (dpa/red)