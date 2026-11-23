Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist von einem Gericht in Dänemark wegen Hausfriedensbruchs bei zwei Protestaktionen zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 240 Euro verurteilt worden. Gemeinsam mit fünf anderen Personen hatte sie im September 2024 bei einem propalästinensischen Protest Räume der Universität Kopenhagen besetzt. Nach eigenen Angaben wollten die Aktivisten erreichen, dass die Hochschule die Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten einstellt. Daraufhin war Thunberg vorübergehend festgenommen worden.

Verurteilt wurde die Schwedin außerdem für einen Protest bei dem Reedereikonzern Maersk im Mai 2025. Damals war sie laut Urteil mit anderen Aktivisten mit Reinigungsutensilien in Räume des Unternehmens in Kopenhagen eingedrungen, um dort symbolisch sauberzumachen. Der Protest richtete sich demnach gegen den Transport von Waffen und fossilen Brennstoffen durch den Konzern. Thunberg wurde bereits mehrfach bei Protestaktionen festgenommen und auch schon zu Geldstrafen verurteilt.

Klima-Ikone Thunberg: Vom Schulstreik zum Protest für Gaza

Die Schwedin war als Schülerin mit ihrem Klimaprotest „Schulstreik fürs Klima“ weltweit bekanntgeworden. Aus ihrem einsamen Protest vor dem schwedischen Reichstag entstand die internationale Klimabewegung Fridays for Future. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 hat Thunberg ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken aber auch immer wieder genutzt, um auf die Situation der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen aufmerksam zu machen. (dpa)