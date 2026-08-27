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Häme für Baerbock„Jeder dieser Kommentare trifft Millionen engagierter Frauen“

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ARCHIV - 01.06.2026, USA, New York City: Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen und ehemalige Außenministerin, aufgenommen in ihrem Büro in der UN bei einem Interview mit der dpa Deutsche Presse-Agentur. (zu dpa: ««Unverantwortlich» - USA und Russland schießen gegen Baerbock») Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Annalena Baerbock absolviert ihre letzten Tage als Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Anschließend soll sie eine Professur an der Columbia Universität in New York erhalten.

Copyright: Michael Kappeler/dpa

Dass Ex-Regierungsvertreter Lehraufträge übernehmen, ist in den USA keine Seltenheit. Im Falle von Annalena Baerbock gereicht es manchen immer noch zu Häme. Entmutigt werden dadurch alle Frauen.

Es scheint ein immer noch beliebtes Männerhobby zu sein, erfolgreichen Frauen mit väterlicher Herablassung oder larmoyanter Gehässigkeit die Eignung für gut klingende oder gar gut dotierte Jobs abzusprechen. Annalena Baerbock wird das kaum überraschen.

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