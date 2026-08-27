Dass Ex-Regierungsvertreter Lehraufträge übernehmen, ist in den USA keine Seltenheit. Im Falle von Annalena Baerbock gereicht es manchen immer noch zu Häme. Entmutigt werden dadurch alle Frauen.
Häme für Baerbock„Jeder dieser Kommentare trifft Millionen engagierter Frauen“
Ein Kommentar von Claudia Lehnen
2 min
Es scheint ein immer noch beliebtes Männerhobby zu sein, erfolgreichen Frauen mit väterlicher Herablassung oder larmoyanter Gehässigkeit die Eignung für gut klingende oder gar gut dotierte Jobs abzusprechen. Annalena Baerbock wird das kaum überraschen.
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