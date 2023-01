Erfurt – Janine Wissler bleibt Bundesvorsitzende der Linken. Die 41-Jährige, die wegen einer Reihe von Wahlschlappen und interparteilicher Querelen umstritten war, erhielt am Samstag auf dem Bundesparteitag in Erfurt die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wissler hatte zuvor in ihrer Rede intensiv um den Erhalt der Partei geworben.

An ihrer Seite steht der Europapolitiker Martin Schirdewan, der mit ihr künftig eine Doppelspitze bilden wird. Er erhielt am Samstag auf dem Parteitag in Erfurt 61,3 Prozent der Stimmen. (dpa, afp)