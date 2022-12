Kommentar zu Russland Deutschlands strategisches Versagen

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Wladimir Putins ist zuallererst ein Zivilisationsbruch, der für die Menschen in der Ukraine unsägliches Leid bedeutet. Er ist eine Katastrophe für das friedliche Zusammenleben in ganz Europa. Und er ist leider auch bitterer Beweis eines strategischen Versagens Deutschlands, insbesondere in der Energie- und Verteidigungspolitik.

Über viele Jahrzehnte hinweg hat die Bundesregierung ihre Außenpolitik sehr stark an den Exportinteressen seiner großen Unternehmen ausgerichtet. Was sich in Friedenszeiten bezahlt macht, wird in Kriegs- oder Krisenzeiten zum Problem: Wenn der wirtschaftliche Partner zum Aggressor wird, ist es enorm schwer, wirkungsvolle Sanktionen auf den Weg zu bringen.

Gefährliche Abhängigkeit

Im Energiesektor hat sich Deutschland in eine gefährliche Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen gebracht. Nicht zuletzt deshalb, weil die Energiewende zwar politisch beschlossen ist, aber nur schleppend umgesetzt werden kann.

Und auch in ihrer Verteidigungspolitik hat sich die Bundesrepublik schwere Versäumnisse geleistet. Laut Einschätzung von Militärexperten ist die Bundeswehr derzeit nicht in der Lage, ein längeres Gefecht zu führen. Der Zustand der deutschen Armee ist ein Armutszeugnis und ein Offenbarungseid gegenüber den Partnern im Nato-Bündnis.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kommentar zu Energiepreisen Anzeige Jedes neue Windrad macht uns unabhängiger von Putin

Newsblog Anzeige Explosionen in Kiew – Berichte über russische Drohnenangriffe

Auf die Ampelkoalition in Berlin wartet nun eine gewaltige Aufgabe: Sie muss diese strategischen Defizite beseitigen und Deutschlands Rolle in der Welt neu bestimmen. Alles andere wäre Selbstbetrug.