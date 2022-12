Nach Tod von al-Haschimi IS-Miliz ernennt neuen Anführer

Das Haus, in dem der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi, bei einer nächtlichen Razzia von US-Spezialkräften in der syrischen Proviz Idlib getötet wurde.

Beirut – Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi bestätigt und einen Nachfolger ernannt.

Die IS-Kämpfer hätten Abu Hassan al-Haschimi al-Kuraischi die Treue geschworen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Extremisten. Die USA hatten Anfang Februar bekannt gegeben, dass sich Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi in Syrien beim Eintreffen einer US-Spezialeinheit selbst in die Luft gesprengt habe. (afp)