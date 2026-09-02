Zwischen Plattenbauten und AfD-Frust sucht NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst den direkten Dialog im Osten – eine schwierige Mission.
Das „freundliche Gesicht“ der CDUWie Hendrik Wüst in Sachsen-Anhalt als Merz-Gegenentwurf punktet
Von Gerhard Voogt
6 min
Die Neustadt von Halle ist ein sozialer Brennpunkt. Fünf 18-geschossige Plattenbauten prägen das Bild, viele Wohnungen stehen leer. Der Stadtteil gilt als Hochburg der AfD.
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