Im Kampf gegen das Verwaltungsdeutsch und den Ämter-Dschungel geht die Landesregierung neue Wege. Mitte Dezember geht das neue NRW-Portal im Internet an den Start. Mit Künstlicher Intelligenz gefüttert, soll es die Fragen der Menschen zu Genehmigungen, Formularen und Ämtern beantworten, ohne ihnen zuvor Kenntnisse in der Behördensprache abzuverlangen.
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