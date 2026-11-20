Im Kampf gegen das Verwaltungsdeutsch und den Ämter-Dschungel geht die Landesregierung neue Wege. Mitte Dezember geht das neue NRW-Portal im Internet an den Start. Mit Künstlicher Intelligenz gefüttert, soll es die Fragen der Menschen zu Genehmigungen, Formularen und Ämtern beantworten, ohne ihnen zuvor Kenntnisse in der Behördensprache abzuverlangen.