Mit einem knallroten Bus will die SPD bis zur Landtagswahl im April in Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. „Mit ihm wollen wir vor Ort mit den Menschen ins Gespräch kommen und unsere politischen Vorhaben vorstellen“, sagte Spitzenkandidat Jochen Ott bei der Vorstellung des Kampagnenbusses in Düsseldorf. Auch andere SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten können das Fahrzeug für Termine nutzen.

„NRW braucht Fairänderung!“ steht auf dem Bus – das heißt kurz gefasst für die zentralen Wahlkampfthemen der Sozialdemokraten. Mit Forderungen nach fairen Löhnen, bezahlbarer Energie und Mobilität sowie Unterstützung für Familien will die SPD bei der Landtagswahl punkten. Der 52-jährige Ott präsentiert sich dabei stets als hemdsärmeliger Gegenentwurf zum schick auftretenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) – so auch jetzt mit dem Reisebus.

SPD laut Umfrage viertstärkste Kraft im Parlament

In der Öffentlichkeit ist der SPD-Landtagsfraktionschef bislang noch längst nicht so bekannt wie sein Konkurrent. Eine Befragung von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ sah die SPD zuletzt bei 16 Prozent der Stimmen. Damit fielen die Sozialdemokraten im Vergleich zu einer Umfrage im Juni um einen Prozentpunkt zurück und wären nur noch viertstärkste Kraft im Landesparlament.

Amtsinhaber Wüst käme mit seiner CDU der Befragung zufolge auf 30 Prozent der Stimmen. Die repräsentative Infratest-dimap-Umfrage wurde vom 9. bis 12. November unter 1173 Wahlberechtigten durchgeführt. (dpa/red)