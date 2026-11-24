Patienten, die eine Krebserkrankung überstanden haben, sind oft noch viele Jahre mit erheblichen Nachteilen konfrontiert – etwa bei Versicherungen, Krediten oder einer Adoption. Am Dienstag (15 Uhr) bringen CDU, SPD, Grüne und FDP deswegen einen gemeinsamen Antrag zum „Recht auf Vergessenwerden“ in den Düsseldorfer Landtag ein. Sie fordern die Landesregierung auf, ihre eigenen rechtlichen Handlungsmöglichkeiten gegen Diskriminierungen zu nutzen und gleichzeitig auf Bundesebene auf eine möglichst einheitliche Regelung hinzuwirken.

„Bei Versicherungsabschlüssen, der Kreditvergabe, dem Erwerb von Wohneigentum, in Verbeamtungsverfahren und bei Adoptionen werden überstandene Krebserkrankungen häufig pauschal als Risikofaktor gewertet – unabhängig vom tatsächlichen, individuellen Gesundheitszustand“, heißt es in dem parteiübergreifenden Antrag. Das sei weder medizinisch angemessen noch menschlich vertretbar.

Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben

„Eine Krebsdiagnose ist heute in vielen Fällen nicht mehr gleichbedeutend mit einer dauerhaft schlechten Prognose.“ Eine erfolgreiche Krebstherapie müsse deshalb auch gesellschaftlich als Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben verstanden werden.

Der Bundesrat hatte im vergangenen Monat bereits ein Recht auf Vergessenwerden nach Krebs gefordert. Nach dem Willen der Länderkammer sollen Betroffene ihre frühere Erkrankung nach Ablauf medizinisch begründeter Fristen nicht mehr offenlegen müssen.

Keine Pflicht zur Angabe einer früheren Krankheit

Grundsätzlich besagt das Recht auf Vergessenwerden, dass persönliche digitale Daten nicht unbegrenzt verfügbar sein sollen. Bereits vorhandene Daten müssten nach Ablauf einer medizinisch begründeten Frist gelöscht werden, verlangt die Entschließung des Bundesrats.

Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Länder eine entsprechende gesetzliche Regelung auf den Weg bringen. Geprüft werden solle ein Recht auf Vergessenwerden auch bei anderen Erkrankungen.

Die Landesregierung solle sich dafür einsetzen, dass diese Entschließung auch tatsächlich umgesetzt werde, heißt es im Antrag an den Düsseldorfer Landtag. Gleichzeitig sei im Landesbeamtenrecht sicherzustellen, dass eine überstandene Krebserkrankung nach Ablauf einer medizinisch begründeten Heilungszeit nicht ohne konkrete medizinische Anhaltspunkte zu einer negativen Prognose führe. (dpa/red)