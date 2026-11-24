Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Papst Leo XIV. im September einen Christstollen zukommen lassen, dessen aufwendiger Transport die Staatskanzlei exakt 923,51 Euro gekostet hat. Damit das etwa vier Kilogramm schwere Gebäck unversehrt im Vatikan ankommt, war es nicht mit den Regierungsmitgliedern um Michael Kretschmer (CDU) im Flugzeug, sondern per Dienstwagen über die Alpen chauffiert worden. Zu den Kosten waren zunächst keine Angaben gemacht worden, doch dann hat der Linke-Landtagsabgeordnete Rico Gebhardt per Kleiner Anfrage nachgebohrt.

Demnach reiste der Stollen aus dem Erzgebirge in einem BMW 740d xDrive von Dresden nach Rom. Im Auto waren auch Stollenbrett und -messer sowie zehn weitere Gastgeschenke für Gesprächspartner von Ministerpräsident Kretschmer, bestehend aus Meissener Porzellan und kleineren Präsenten. Zudem beförderte der Fahrer der Staatskanzlei eine Flagge des Freistaates sowie Unterlagen für eine Sitzung mit Gesprächspartnern der Region Latium.

Stollen für den Papst: Fahrt im 7er-BMW sollte Puderzuckerschicht schützen

Wenn ein Stollen zerbricht, ist das im sächsischen Volksglauben ein schlechtes Omen. Nach Darstellung der Staatskanzlei wurde aber Sorge dafür getragen, dass das nicht passiert. Zumal es keinen Zweit-Stollen als Ersatz im Wagen gegeben habe, heißt es. So ist aus der Anfrage zu erfahren, dass der Stollen in einer Folientüte verpackt gewesen sei, „damit die Puderzuckerschicht möglichst nicht beschädigt wird“.

Der Karton mit dem Christstollen habe aufgrund seiner Größe und Verpackung nicht per Handgepäck im Flugzeug transportiert werden können, heißt es zur Begründung für den aufwendigen Transport per Dienstwagen. „Das Risiko, dass er beim Transport per Aufgabegepäck im Flugzeug beschädigt wird, wurde als zu hoch eingeschätzt.“

Mehr als die Hälfte der Transportkosten entfällt demnach auf Kraftstoff und Verschleiß des Fahrzeugs, rechnet die Staatskanzlei dem Linken-Abgeordneten Gebhardt vor. Auch Mautgebühren in Italien und Österreich sowie 18 Euro Parkgebühren wurden fällig. Nicht zuletzt fielen mehr als 200 Euro Übernachtungskosten und Tagegeld für den Fahrer an.

Die Kosten der Staatskanzlei werden aus dem Landeshaushalt und damit überwiegend aus Steuergeldern finanziert. Über die Antwort der Staatskanzlei auf die Kleine Anfrage hatte zunächst das Portal Tag24 berichtet. (dpa)