Nach den ersten neuen US-iranischen Angriffen seit Wochen ist in der Straße von Hormus britischen Angaben zufolge ein Öltanker von drei „unbekannten Geschossen“ getroffen worden. Der Tanker habe den Beschuss beim Verlassen der vom Iran weitgehend blockierten Meerenge gemeldet, teilte die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO am Montag im Onlinedienst X mit. Der Vorfall ereignete sich demnach 31 Kilometer östlich der omanischen Küstenstadt Chasab. Verletzte oder Umweltschäden gab es demnach nicht.

Zuletzt hatten Washington und Teheran ihre gegenseitigen Angriffe gut einen Monat lang ausgesetzt. Am Sonntagabend dann griff die US-Armee die iranische Insel Larak in der Straße von Hormus an, der Iran reagierte nach eigenen Angaben mit Gegenangriffen in der Region, darunter auf Ziele in Jordanien.

USA wollen iranische Seeminen verhindern

Bei dem US-Angriff am Sonntagabend seien Raketenwerfer auf Larak ins Visier genommen worden, teilte das US-Militärkommando Centcom mit. Laut iranischen Medien wurden dabei zwei Menschen getötet. Nach Angaben des US-Militärs sollten die Angriffe verhindern, dass der Iran weitere Seeminen in der Straße von Hormus deponiert.

„US-Streitkräfte haben heute zwei iranische Abschussvorrichtungen auf der Insel Larak angegriffen“, sagte ein Centcom-Sprecher. Die Revolutionsgarden seien dabei beobachtet worden, „wie sie sich darauf vorbereiteten, Raketen mit Seeminen in die Straße von Hormus abzufeuern“.

Die Straße von Hormus ist im Iran-Krieg einer der Hauptstreitpunkte zwischen Teheran und Washington. Die iranische Armee hält die für die Weltwirtschaft immens wichtige Meerenge de facto geschlossen und greift dort immer wieder Schiffe an. Der bisher letzte US-Angriff auf Ziele im Iran war am 29. Juli erfolgt. (afp)