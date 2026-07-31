Wenn ein Herz nicht mehr richtig schlägt, bewahren moderne Verfahren Millionen Menschen vor einem Leben mit ständiger Luftnot und Erschöpfung. Am 22. Oktober lädt der Kölner Stadt-Anzeiger zu einem Medizintalk, der zeigt, wie es Ärzten heute gelingt, Herzklappen so schonend zu implantieren, dass die Patienten wenige Tage später schon wieder in ihr normales Leben zurückkehren können.

Professor Lenard Conradi und Professor Stephan Baldus von der Uniklinik Köln berichten von medizinischen Revolutionen, die sich durch winzige Zugänge vollziehen. Künstliche Herzklappen aus Schweine-Herzgewebe entfalten sich im Herzen – präzise bis auf den Millimeter. Für Patienten bedeutet das: zum Teil ohne Vollnarkose, ohne Öffnung des knöchernen Brustkorbs, Herzklappen werden mit Schlüssellochtechnik repariert. Viele können bereits nach wenigen Tagen wieder Treppen steigen, einkaufen, spazieren gehen.

Revolutionäres Verfahren schont Patienten

Was macht dieses Verfahren so revolutionär? Warum ist es gerade für ältere Patienten lebensverändernd? Und wann ist klassische Herzchirurgie noch die bessere Wahl? Darüber sprechen die beiden führenden Experten mit Claudia Lehnen, Chefreporterin beim Kölner Stadt-Anzeiger.

Ein Talk über Hoffnung und gute Nachrichten aus der Medizin für alle, denen ihre Herzgesundheit am Herzen liegt. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht. Ort: Kölner Domforum. Zeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 19.30 Uhr. Tickets für 12 Euro zzgl. VVK gibt es bei Rausgegangen.