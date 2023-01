Am kommenden Wochenende wird es in Köln verschiedene Aktionen rund um die aktuellen Ereignisse im Iran geben. (Symbolbild)

Köln – Am Samstag, den 8. Oktober 2022, wird es in der Kölner Innenstadt eine Kundgebung mit anschließendem Demozug zu den aktuellen Ereignissen im Iran geben.

„Lasst uns in Köln ein solidarisches Zeichen setzen für die freiheitliche Oppositionsbewegung im Iran und der Diaspora! In Gedenken an Jina Mahsa Amini und alle anderen, die durch das Regime ermordet wurden!“, heißt es auf der Instagram-Seite von frauenlebenfreiheit_köln.

Um 16 Uhr geht es mit einer Auftaktkundgebung am Kölner Neumarkt los, danach startet der Demozug und führt über den Neumarkt, die Cäcilienstraße, die Pipinstraße, den Kleinen Sandkaul, den Quatermarkt und der Straße Unter Goldschmied bis zum Roncalliplatz. Dort findet dann um 18.30 Uhr noch eine Abschlusskundgebung statt.

Auch für Sonntag (9. Oktober) ist eine Aktion geplant: Um 17.30 Uhr soll am Elisabeth-Treskow-Platz am Rheinauhafen eine Menschenkette gebildet werden. Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden dazu aufgerufen, Plakate und Kerzen mitzubringen. (red)