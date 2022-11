Köln – Wir werden wohl alle viel zu Hause sein in den nächsten Wochen und lechzen nach etwas Ablenkung. Die Schulen sind zu, viele Eltern im Homeoffice.

Grund genug für Medienschaffende ihr Programm an die neuen Umstände durch die Entwicklung des Coronavirus anzupassen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt: hier wird zukünftig mehr informiert und unterhalten.

Bildungsprogramm bei den Dritten – „Die Sendung mit der Maus“ täglich

Obwohl die Schulen geschlossen sind, sollen Kinder nicht ganz auf Bildung verzichten. Der WDR zeigt aus diesem Grund die Wissens- und Unterhaltungssendung für Kinder „Die Sendung mit der Maus“ ab 18. März nicht mehr nur wöchentlich, sondern täglich um 11.30 Uhr. Darüber hinaus stünden die „Lach- und Sachgeschichten“ zeitunabhängig per App oder Mediathek zur Verfügung.

Lehrplanrelevante Inhalte, wie Klimawandel, Mittelalter oder Grundgesetz soll darüber hinaus die Wissenssendung „Planet Schule“ vermitteln, die ebenfalls beim WDR im Morgenprogramm ab 7.20 Uhr läuft.

KiKa setzt auf Information und Unterhaltung für alle Altersstufen

Auch der Kinderkanal stellt sein Programm und Online-Angebot auf die durch das Coronavirus veränderten Umstände um. Mit dem Angebot @gemeinsamzuhause möchte KiKa das Informations- und Unterhaltungsbedürfnis für Kinder aller Altersstufen decken.

Es solle einen Mix aus „Informationsangeboten und Nachrichten, Wissensmagazinen und aktuell produzierten Sendungen“ geben. Ab 18. März strahlt der Sender aus diesem Grund beispielsweise „Die beste Klasse Deutschlands-Spezial“ und „Wissen macht Ah“ zusätzlich aus.

„Dirty Dancing“ statt „Inferno“

Die Programmpläne der großen Sendeanstalten werden täglich aufs neue umgestellt. Beinahe stündlich gibt es neue Erkenntnisse, die in Sondersendungen verarbeitet werden müssen. Am 18.03 widmet RTL dem Coronavirus unter dem Titel „Gemeinsam gegen Corona einen ganzen Abend“ In einem „stern TV Spezial“ präsentiert Stefan Hallaschka ab 20.15 Uhr die neusten Entwicklungen.

Darauf folgt im Anschluss die Dokumentation „Stunde Null – Wettlauf mit dem Corona-Virus“. Im Nachtjournal Spezial werden ab 0 Uhr die wichtigsten Ereignisse des Tages zusammengefasst.

Aber die Programmänderungen die Kölner Sendeanstalt gehen über Sondersendungen hinaus. Am Sonntag (22.03.) sollte eigentlich der US-Thriller „Inferno“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle laufen. Der Plot war der Redaktion aber wohl zu heikel: jetzt gibt es am Abend Seichteres.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen an dem Abend den Kultfilm aus den Achtzigern „Dirty Dancing“ auf die Mattscheiben gespielt. Im Anschluss geht es wie geplant weiter mit „James Bond 007 - Ein Quantum Trost“.

Super RTL setzt auf Unterhaltung am Morgen

Zwischen 8:55 Uhr und 12:20 Uhr möchte Super RTL nun vor allem die älteren Kinder ansprechen und das Programm dementsprechend anpassen. Aus diesem Grund strahlt der Sender verschiedene Toggo-Serien aus.

Es sei geplant, jeden Tag eine andere Serie zu zeigen, etwa "Alvinnn!!! und die Chipmunks", "Die Tom und Jerry Show" und "Bugs Bunny & Looney Tunes".

Prosieben und Sat1 bringen tägliche Updates

Auch außerhalb der regulären Nachrichten will ProSieben seine Zuschauerinnen und Zuschauer nun täglich über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren. Vor den Sendungen „taff““ und „Galileo“ um 17 und 19 Uhr soll es jeweils eine fünfminütige Sondersendung geben.

Ebenso strahlt der Schwester-Sender Sat1 seit vergangenen Sonntag die aktuellsten Corona-News in einem in Kooperation mit „Bild“ entstandenen „Corona Spezial“ aus. Auch die regulären Nachrichten bei Sat1 würden zukünftig 15 Minuten länger werden.

Kult-Podcast „Fest und Flauschig“ ab Mittwoch fast täglich

„Baby, mach sie an, die Bluetooth-Box“, heißt es bei „Fest und Flauschig“ ab kommenden Mittwoch nicht mehr nur sonntags. Ab 18. März soll der Kult-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz beinahe täglich bei Spotify erscheinen. Es gäbe derzeit viele Themen zu besprechen, und viele Menschen, die gerade zuhören möchten, so der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann auf Twitter.

Für die neuen Folgen – die von Dienstag bis Freitag zu hören sein werden – verspricht Böhmermann eine „Mischung aus "Sendung mit der Maus", "Planet Wissen", "Galileo Big Picture", Ü30-Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt und Anonyme Quarantäniker“. Die lange Sonntagsversion des Formats wird es auch weiterhin geben.

Konzerte Online-Streamen

Veranstaltungen und Events im ganzen Land fallen aus. Auf Konzerte müssen die meisten aber trotzdem nicht verzichten. Bei zahlreichen Diensten kann man nun per Livestream mitten in den Konzertsaal eintauchen.

Eindrücklich bewiesen, dass auch ein digitales Konzert für Gänsehautmomente sorgen kann, hat James Blunt mit seinem Konzert in der leeren Elbphilharmonie in Hamburg, das live bei Magenta-Music übertragen wurde. Dieses ist noch immer für alle kostenlos abrufbar.

Auch die Kölner Philharmonie bietet einen Livestream für einige ihrer Konzerte an und bringt ein bisschen Klassik in Ihre Wohnzimmer.