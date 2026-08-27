Zwischen 1965 und 1980 geboren zu sein bedeutete für viele Frauen, sich zwischen Anpassung und eigenen Ansprüchen zu behaupten – oft leise, selten im Mittelpunkt. In ihrem neuen Buch „‚Ich habe eine Wassermelone getragen‘. Wir Frauen der Generation X – Zwischen Anpassung und Befreiung“ (Piper Verlag) geht Susan Link dieser Generation nach. Die Journalistin ist bekannt als Moderatorin des ARD-Morgenmagazins und des ARD-Presseclubs sowie als Co-Gastgeberin des „Kölner Treff“, der wöchentlichen Talkshow im WDR-Fernsehen.

Ausgehend von der eigenen Lebensgeschichte und im Gespräch mit prominenten Frauen wie Bärbel Bas, Annette Frier und Désirée Nosbusch fragt sie, welche Prägungen und Widersprüche diese Frauen bestimmt haben – und was es heute bedeutet, Frau, Mutter, Berufstätige und „Best Ager“ – wie Menschen in der zweiten Lebenshälfte oft bezeichnet werden – zugleich zu sein.

Bei der Kölner Buchpremiere liest Susan Link aus ihrem neuen Buch und spricht darüber mit Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin, und Anne Burgmer, Kulturchefin des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Im Anschluss sind Fragen aus dem Publikum unbedingt erwünscht. Das Buch kann vor Ort gekauft und auf Wunsch auch signiert werden.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 27. Oktober 2026, um 19.30 Uhr in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ statt. Tickets kosten 15 Euro und sind über diesen Link oder direkt bei Rausgegangen.de erhältlich.

Die Workstage befindet sich in der Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis zur Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Zudem stehen kostenlose Parkplätze auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.