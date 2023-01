Köln – Der schottische Singer-Songwriter Lewis Capaldi wird 2023 auf große Europa-Tournee gehen und dann auch in Köln spielen. Tickets für das Konzert am 28. Februar 2023 in der Lanxess-Arena gibt es ab Ende Oktober zu erwerben.

Lewis Capaldi: Neues Album im Mai 2023

Im Zuge seiner großen Europa-Tour wird Capaldi dann auch Stücke aus seinem neuen Album „Broken By Desire To Be Heavenly Sent“ spielen, welches am 19. Mai 2023 erscheint.

Dem 26-Jährigen gelang 2017 mit seiner ersten Single „Bruises“ der Durchbruch, sein Album „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ von 2019 erreichte in Deutschland Platz Sieben der Album-Charts, in Großbritannien stand er sogar auf Platz Eins. (red)