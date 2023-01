Der Schauspieler Tobias Licht 2019 bei einer Filmpremiere in Köln.

Köln – Einen Moment lang war der Kölner Schauspieler Tobias Licht, bekannt unter anderem aus der in Köln produzierten RTL-Daily-Soap „Unter Uns“, nicht auf der Höhe – ein Moment, der sein Leben fast für immer verändert hätte. So beschreibt der 44-Jährige jenen Vorfall im Jahr 2020, bei dem er seinen erst zweijährigen Sohn mit einem Rasenmäher überfuhr.

Der traumatische Unfall beschäftigt Licht immer noch sehr, wie er im Podcast „Dietz und Dads“ mit seinem früheren „Unter uns“-Kollegen André Dietz erzählt. „Wir hatten einen schweren Unfall, der aus einem Moment-Versagen meinerseits passiert ist, wo ich einfach nicht anwesend war“, schildert Licht die Geschehnisse auf dem Hof der Familie in Brandenburg.

Schauspieler Tobias Licht überfuhr Sohn mit Rasenmäher

Gemeinsam mit seinem zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alten Sohn sei er mit einem Aufsitz-Rasenmäher durch den Garten gefahren – dann geriet das Kleinkind plötzlich unter den Mäher. „Er wollte absteigen, und ich hab noch eine Ecke zu Ende gemäht“, so Licht, „plötzlich gab es einen Knall und er lag drunter.“

Bis heute mache sich der Ehemann von Schauspielerin Nora Huetz (Tatort/Soko Kitzbühel) Vorwürfe. Sohn Carl erlitt bei dem Unfall einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie Schnittwunden, musste sich überdies Hauttransplantationen unterziehen.

Tobias Licht verlor kurz vor dem Unfall seinen Job am Theater

Licht gibt im Gespräch mit André Dietz an, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls beruflich eine schwere Zeit erlebt habe. Seine Anstellung am Hamburger Theater hatte er zu Beginn der Corona-Pandemie verloren. Er habe sich die Frage gestellt: „Job weg. Was passiert jetzt?“

Der Versuch, Gartenarbeit und Kinderbetreuung zu kombinieren, hatte dann beinahe dramatische Folgen. „In dem Moment hätte alles passieren können, von … bis … Es ist ein schwer traumatisches Erlebnis gewesen für meine Frau und mich“, so Licht.

Sohn von Tobias Licht geht es heute gut

Die Familie hatte Glück im Unglück: Der inzwischen vierjährige Carl hat den Unfall gut überstanden, heute gehe es ihm gut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tobias Licht war der Vorfall eine Lehre: „Du kannst auf dem Gelände keinen Vierjährigen unbeobachtet rumlaufen lassen. Das geht nicht“, stellt er im Podcast klar. (pst)