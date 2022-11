Köln – Amber Barrett hat dem 1. FC Köln in der Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit ihrem ersten Saisontor einen ebenso wichtigen wie verdienten Punkt gesichert. Nicole Billa (10.) hatte den Tabellendritten aus Sinsheim in Führung gebracht, ehe die irische Nationalspielerin nach einem in der eigenen Spielhälfte begonnenen Sololauf (85.) souverän zum 1:1 (1:0)-Endstand einschob.



In der Nachspielzeit bot sich dem Aufsteiger sogar noch die Chance zum Siegtreffer, als Weronika Zawistowskas Schluss – nach feinem Zuspiel von Kristin Demann – an den Pfosten klatschte.



Nach dem neuerlichen Punktgewinn belegt der 1. FC Köln in der Frauen-Bundesliga den siebten Tabellenplatz, mit nunmehr 14 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.



Myrthe Moorrees misslingt der Rettungsversuch

Der 13. Spieltag begann allerdings aus Kölner Sicht unglücklich: Bei einem Rettungsversuch machte Innenverteidigerin Myrthe Moorrees die Situation noch einmal scharf und begünstigte auf diese Weise den Hoffenheimer Führungstreffer. Nach einem groben Schnitzer von Rachel Rinast bot sich Billa die Chance zum 2:0, die die österreichische Nationalspielerin jedoch ungenutzt ließ. Köln blieb im Spiel, leistete sich in Person der ansonsten ballsicheren Adriana Achcinska im Zentrum aber einen eigentlich nicht zu korrigierenden Ballverlust. Das Geschenk nahm Fabienne Dongus nicht an. FC-Torfrau Manon Klett war zur Stelle.



In der Folge war es Hoffenheims Shootingstar Jule Brand, die die Entscheidung mehrfach auf dem Fuß hatte. Köln stemmte sich indes bis in Schlussphase hinein vehement gegen die drohende Niederlage und bewies nicht zuletzt ob der ausgezeichneten körperlichen Verfassung eine enorme Willens- und Widerstandskraft, die die 26-jährige Barrett in ihrer dritten Spielzeit für den 1. FC Köln mit ihrem bisher vielleicht spektakulärsten Treffer krönte.



1. FC Köln: Klett, Müller-Prießen (82. Beck), Kuznik, Moorrees, Horvat, Rinast, Achcinska, Pfluger (69. Demann), Zawistowska, Beckmann (69. Gudorf), Barrett (89. Donhauser). – Zuschauer: 300. – Tore: 1:0 Billa (10.), 1:1 Barrett (85.).