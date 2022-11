Köln – Der Fußballverband aus Bosnien-Herzegowina hat Rijad Smajic vom 1. FC Köln für die beiden Test-Länderspiele gegen Ungarn (1./3. Februar) nominiert. Nach einer bis dato nahezu tadellosen Saison steht der 17-jährige Innenverteidiger aus der U19 von Trainer Stefan Ruthenbeck auch beim Deutschen Fußball-Bund hoch im Kurs.

Smajic bestritt nicht nur alle Ligaspiele, sondern deutete ebenfalls in den beiden Uefa Youth League-Spielen gegen den belgischen Spitzenklub aus Genk sein enormes Potenzial an.

Im Dezember noch gehörte er zum erweiterten Aufgebot der deutschen U-18-Auswahl für das Winterturnier in Israel. Nun folgte die Einladung aus seinem Vaterland. Die Entscheidung, ob Smajic die Reise tatsächlich antreten wird, steht aber noch aus.

Marlon Monning (l.) hat ebenfalls das Interesse von Steffen Baumgart geweckt. Copyright: Herbert Bucco

Einiges deutet jedoch darauf hin, dass der Senkrechtstarter in Köln bleiben wird. Hintergrund ist offenbar, dass Cheftrainer Steffen Baumgart, so berichtete der „Kicker“ in seiner Donnerstagausgabe, mit dem Gedanken spiele, neben Smajic in Marlon Monning (16) und Julian Pauli (16) zwei weitere hochbegabte, zentrale Abwehrspieler gelegentlich ins Training der Lizenzspieler einbauen zu wollen.



Auch Julian Pauli soll bei den FC-Profis im Training Erfahrung sammeln. Copyright: Herbert Bucco

Starten soll das Projekt unmittelbar nach dem Bochum-Spiel mit einem dann folgenden spielfreien Bundesliga-Wochenende. Also just jener Zeitraum, in dem Smajic für die U-19-Auswahl Bosniens debütieren soll.

Wegen einiger Corona bedingter Ausfälle und Abstellungen an die U 21 wird der geplante Test der Kölner U19 gegen den Karlsruher SC nicht stattfinden.

Das könnte Sie auch interessieren:

U 21 beklagt vier Verletzte Anzeige Dem 1. FC Köln geht das Personal aus

Routinier ist mit der U 21 in Spanien Anzeige Christian Clemens vor Rückkehr zum 1. FC Köln

U-17-Trainer setzt auf das Talent Anzeige Fortuna Köln rechnet mit Verbleib von Leon Caliskan

Derweil testete die U17 des SC Fortuna Köln unter der Woche gegen Rot-Weiß Essen und siegte nach gutem Spiel und Treffern von Gustavo von Aschwege und Amin Ayoola mit 2:1. Tags zuvor hatte sich eine Fortuna-Auswahl mit Spielern der U23, U19 und U17 4:2 beim B-Kreisligisten Adler Dellbrück durchgesetzt. Zweifacher Torschütze war Sudi-Jules Aboubakar (U17). Überdies gab Fortuna mit Ali Damar (1. FC Düren) eine weitere Verpflichtung bekannt.



Testspiele: Samstag: SpVg Porz (Herren) – Fortuna Köln U19 (12 Uhr), FSV Mainz 05 – 1. FC Köln U17 (13 Uhr, Neuwied), Fortuna Köln U17 – Borussia Lindenthal-Hohenlind (18.30 Uhr, Sportpark Süd). – Sonntag: 1. FC Saarbrücken – FC Viktoria Köln U19 (13 Uhr).