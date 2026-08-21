Dicke Betonwände, schwere Stahltüren und enge Gänge: In NRW verbergen sich zahlreiche Bunker, die bis heute von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Angst vor einem Atomkrieg erzählen. Einige liegen mitten in Städten, andere tief unter der Erde oder gut versteckt in der Eifel.