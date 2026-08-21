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Kölner Bunker dabeiDiese 11 spannenden Bunker kann man 2026 in NRW besichtigen

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7 min
Pressetermin mit Foto von den Kommissaren im Bunker und einer Ankündigung zu Dreharbeiten und Handlung des Tatorts. Dietmar Bär (li.) und Klaus J. Behrendt.

Im Tatort „Die letzten Menschen von Köln“ schlüpfen die Schauspieler Dietmar Bär (links) und Klaus Behrendt wieder in ihre Rollen als Kriminalhauptkommissare Alfred Schenk und Max Ballauf. (Archivbild)

Copyright: Alexander Schwaiger

Originale Technik, beklemmende Gänge und überraschende neue Nutzungen machen diese 11 Anlagen zu Zeitzeugen der deutschen Geschichte.

Dicke Betonwände, schwere Stahltüren und enge Gänge: In NRW verbergen sich zahlreiche Bunker, die bis heute von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Angst vor einem Atomkrieg erzählen. Einige liegen mitten in Städten, andere tief unter der Erde oder gut versteckt in der Eifel.

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