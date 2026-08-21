Originale Technik, beklemmende Gänge und überraschende neue Nutzungen machen diese 11 Anlagen zu Zeitzeugen der deutschen Geschichte.
Kölner Bunker dabeiDiese 11 spannenden Bunker kann man 2026 in NRW besichtigen
Von Jan Gebauer
7 min
Dicke Betonwände, schwere Stahltüren und enge Gänge: In NRW verbergen sich zahlreiche Bunker, die bis heute von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der Angst vor einem Atomkrieg erzählen. Einige liegen mitten in Städten, andere tief unter der Erde oder gut versteckt in der Eifel.
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