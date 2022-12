Erfolgsserie geht weiter Fortuna Köln gewinnt Nachholspiel gegen Lotte 2:1

Köln – Der SC Fortuna Köln bleibt in der Fußball-Regionalliga West auf Erfolgskurs. In einem Nachholspiel gelang dem Südstadt-Klub am Samstagabend ein 2:1 (1:0) bei den Sportfreunden Lotte.

Die Fortuna ist damit punktgleich mit dem Tabellenzweiten Münster, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Spitzenreiter Essen ist fünf Zähler entfernt. Mike Owusu (37.) und Dimitry Imbongo (85.) trafen gegen Lotte für Köln, Timo Brauer sorgte per Elfmeter in der Nachspielzeit für den 1:2-Endstand (90.+2).