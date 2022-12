60 Jahre verheiratet Euskirchener Josef Lessenich war zuerst nur einer von vielen

Euskirchen-Billig – „Er war an diesem Abend einer von vielen“, scherzte Hildegard Lessenich in Erinnerung an ihre erste Begegnung mit ihrem Ehemann Josef Lessenich. Beide waren 1955 auf der Kirmes in Wachendorf und genossen den Tanzabend mit ihren Freunden. Hildegard Lessenich durfte sich über viele Tanz-Anfragen freuen.



Eine kam von dem jungen Mann aus Billig. „Wir waren uns sofort sympathisch und haben von diesem Tag an alle Dorffeste gemeinsam gefeiert“, so Josef Lessenich. Sieben Jahre lang zogen sie durch die Tanzsäle und entschlossen sich 1962, ihr Leben gemeinsam zu verbringen. Nun feierten die Eheleute diamantene Hochzeit.

Paar hat den Bauernhof in Billig übernommen

Im Elternhaus von Josef Lessenich in Billig fand das Paar ein Zuhause. Da beide in landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen waren, übernahmen sie auch den Hof. Ackerbau und Viehzucht sowie ihr Sohn bestimmten ihren Alltag. Ihre Mitgliedschaft bei der Dorfgemeinschaft unterstützten sie mit einem selbst angelegten Beet.

Sieben Jahre nach dem ersten Tanz stand 1962 die Hochzeit an. Copyright: Cedric Arndt

„Bis 1995 haben wir alles selbst gemacht und heute unterstütze ich meinen Sohn, der bei der Post arbeitet und sich nach Feierabend um den Hof kümmert, so gut es geht“, so der 85-Jährige. Die Verantwortung für Tiere und Felder ließ den Eheleuten kaum Zeit für Hobbys.



Was ich liebe...

Die Ehrlichkeit von Hildegard Lessenich schätzt Josef Lessenich: „Sie sagt geradeheraus, was sie denkt und so weiß man, woran man ist.“



Den Fleiß bewundert Hildegard Lessenich bei ihrem Ehemann: „Josef unterstützt unseren Sohn im Betrieb, wo er nur kann und packt auch sonst gerne mit an.“ (arn)

Dennoch nahmen sie sich einmal im Jahr für acht Tage eine Auszeit, um die Wallfahrten des Obergartzemer Musikvereins zu begleiten. „Diese Bustouren haben wir sehr genossen und denken gern an jede einzelne zurück“, so der Jubilar. Bei einer dieser Reisen nach Rom konnten sie sogar Papst Johannes Paul II. bei einem Osterfest zuwinken.

Zu ihrer Goldhochzeit konnte das Paar rund 80 Freunde willkommen heißen. Mittlerweile gehen die Eheleute ihre Feste etwas ruhiger an, so Hildegard Lessenich: „Wir feiern nur im kleinen Kreis mit ein paar Freunden und der Familie. Aber wir sind froh, nach Corona überhaupt Gäste zu haben und mit ihnen auf 60 Ehejahre anzustoßen.“