Die Stadt Bad Münstereifel hat ein Grundstück an der Großen Bleiche zwischen dem Parkplatz und der Landesstraße 165 erworben. „Die weiteren Schritte bezüglich der Nutzung des Grundstücks können eingeleitet werden“, schreibt die Stadt in einer Ratsvorlage. Zwei Ideen für die Nutzung hatte die CDU-Fraktion im Vorfeld geäußert.

Zum einen könnte der Erftbegleitweg bis zur Fußgängerbrücke vor der Werkbrücke fortgeführt werden. Gemeint ist die Unterführung an der L165 unweit des Heisterbacher Tors. „Hiermit könnte eine fußläufige Erreichbarkeit der Innenstadt ohne die Kreuzung einer Straße vom ZOB Süd geschaffen werden“, so die CDU. Die Verkehrssicherheit würde sich massiv erhöhen – auch für Schüler.

CDU regt Abfrage bei interessierten Bürgern in Bad Münstereifel an

Zum anderen könnte auf dem Grundstück ein Parkplatz, eventuell sogar ein Parkdeck, errichtet werden. Dazu sollte aber bei Bewohnern der Kernstadt, Geschäftsinhabern und interessierten Bürgern eine Bedarfsabfrage erfolgen. Ein ungefährer Mietpreis für einen Stellplatz sollte bereits angegeben werden.

Berthold Malburg, Amtsleiter Finanzen und Liegenschaften bei der Stadt, bat allerdings darum, Schritt für Schritt vorzugehen. „Eine Abfrage suggeriert, dass wir dort einen Parkplatz bauen können. Es besteht aber kein Planungsrecht“, sagte er. Man sollte jetzt nicht das Signal setzen, dass etwa in zwei Jahren Parkplätze angemietet werden könnten.

Der Stadtrat stimmte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu: Die Fortführung des Erftbegleitweges vom Präses-Wirtz-Weg bis zur Stadtmauer soll geprüft werden und die Herrichtung eines Parkplatzes oder eines Parkdecks auf dem Grundstück soll untersucht werden.