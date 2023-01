Blankenheim-Reetz – Die Bretter, die die Welt bedeuten, werden in Kürze endlich auch in Reetz bespielt. Da ein dorfeigenes Theater im Veranstaltungskalender bislang gefehlt hat, hat sich eine Gruppe ambitionierter Hobbyschauspieler zusammengefunden, um ein Stück auf die Bühne zu bringen: „Der Vorname“ wird am 29. und 30. Oktober gezeigt.



Das französische Original „Le prénom“ stammt aus der Feder von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière. 2018 erschien die Verfilmung mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Janina Uhse und Justus von Dohnányi.



Darf man sein Kind Adolf nennen?



Zum Inhalt: Es sollte eigentlich ein schöner Abend unter Freunden werden im Hause des Literaturprofessors (Reinhard Neumann) und seiner Frau Elisabeth (Nina Potthoff). Eingeladen ist neben Elisabeths Bruder (Johannes Mager) und seiner schwangeren Lebensgefährtin (Steffi Künzel) auch der gemeinsame enge Freund aus Jugendtagen (Nils Kothen).



Doch schon bald eskalierte die Runde an einer Frage, die werdende Eltern nur zu gut kennen: Wie soll das Kleine denn heißen? Der werdende Vater behauptet steif und fest, dass man für den Jungen den Namen Adolf gewählt hat. Der Aufschrei ist groß. Die Debatte, ob man ein Kind so nennen darf, ist erst der Anfang einer Abrechnung eines jeden gegen jeden.



Generalabrechnung endet mit Überraschung



Unterdrückte Befindlichkeiten bahnen sich ihren Weg und werden durch Missverständnisse befeuert. Das Stück wandelt auf dem Pfad zwischen Humor, Groteske und Drama – und endet für alle mit einer ziemlichen Überraschung.



„Die Idee, in Reetz Theater zu spielen, ist an verschiedenen Küchentischen entstanden“, berichtet Regisseurin Maria Glombek, die die Idee mit Steffi Künzel und Nina Potthoff vorantrieb. Sie trommelten für ihr Vorhaben Freunde und Bekannte zusammen, um deren Schauspielambitionen sie wussten.



Dorfgemeinschaft Reetz unterstützt das Ensemble



Letztlich kristallisierte sich eine harmonische Gruppe vornehmlich aus Reetzern und Dollendorfern heraus, die neben den Genannten aus Birgit Bresgen, Lisa Helmig, Hanna Klapperich, Christian Künzel und Stephan Winand besteht. Seit März trifft das „Ensemble“ sich wöchentlich im Reetzer Bürgerhaus, derzeit verpasst es der Inszenierung den letzten Schliff. Unterstützt wird die Gruppe durch die Dorfgemeinschaft Reetz, die die Aufführungen der Gesellschaftskomödie auch veranstaltet.



Aufgeführt wird „Der Vorname“ im Bürgerhaus Reetz am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, um 16 Uhr. Karten sind per E-Mail erhältlich, eventuelle Restkarten an der Tageskasse. (mjo)