Wie kam Blankenheim zu seinem Namen? Was hat es mit der Ahrquelle auf sich? Und gibt es nicht auch noch eine Welt, die für die vielen Menschen nicht zugänglich ist? Fragen, denen sich Dr. Anne Katharina Zschocke in ihrem neuesten Buch in einer besonderen Erzählform widmet: dem Märchen. Dabei ist „Stella – Das Geheimnis der Quelle“ nicht nur irgendein Märchen, sondern wurde bereits vor dem Erscheinen ausgezeichnet. Bei einem Wettbewerb, den die Gemeinde Blankenheim anlässlich der Märchen-Themenwoche im Oktober 2024 ausgelobt hatte, belegte die Geschichte von Zschocke den ersten Platz. Nun ist das Märchen von dem kleinen Mädchen, das mit Hilfe von Naturwesen einen ganzen Ort vor einer Seuche rettet, als Buch erschienen und von der Autorin selbst verlegt worden.

Mit Freude am Buch gearbeitet

Während einer Autofahrt habe das Märchen in ihr angefangen zu entstehen, berichtete die Autorin. Als sie nach Hause gekommen sei, habe sie alles stehen und liegen lassen, um nicht alles wieder zu vergessen. In den nächsten Tagen seien noch viele Ideen dazugekommen.

„Ich hatte immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich an das Märchen gedacht habe“, sagte sie. Sie habe sich riesig gefreut, als sie den ersten Preis bekommen habe und gesehen, wie die Gesichter der Zuhörer begonnen hätten zu leuchten, als die Geschichte vorgelesen worden sei. „Ich habe mir gedacht, dass es eigentlich schade ist, wenn so etwas in der Versenkung verschwindet.“

Zwei Jahre Arbeit steckte sie in das Buch. Vor allem die Gestaltung mit den Vorlagen der österreichischen Illustratorin Johanna Vigl sei zeitaufwendig gewesen, so Zschocke. Diese seien von der Layouterin Lisa Zimmermanns in monatelanger Arbeit neu zusammengesetzt und komponiert worden.

„Als mein erstes Buch verlegt wurde, erhielt ich eine Mail mit dem Titel und einem Cover, noch während ich das Manuskript schrieb“, erzählte Zschocke. Auf ihren Einwand, der Verlag könne doch noch gar nicht wissen, was im Buch stehe, habe sie die Antwort erhalten, das sei auch egal, das Cover solle dem Kunden gefallen und nicht den Inhalt wiedergeben. „Sowas wollte ich mit diesem Buch nicht haben“, betonte sie. So habe sie auch die Schrifttype und -größe sowie das Papier selbst ausgewählt. Nichts sollte billig wirken, sondern die Größe des Textes widerspiegeln.

Verborgene Dimensionen als Thema

„Ich finde es wichtig, dass wir uns nicht nur auf materielle Ebenen beschränken, sondern zulassen, dass es Dimensionen gibt, die wir vielleicht nicht so wahrnehmen, die es aber gibt“, betonte Zschocke. So hat ihre Protagonistin Stella genau diesen Zugang zu verborgenen Dimensionen und bringt damit in dem Märchen Segen über den ganzen Ort.

„Ich wollte, dass man das Licht dieses Märchens in die Welt bringt“, sagte Ralf Krämer aus Gerolstein, der das Entstehen des Buches finanziell unterstützt hatte. „Als wir die Geschichte gelesen haben, haben wir uns direkt abgeholt gefühlt“, sagte Bürgermeisterin Jennifer Meuren, die ebenfalls zu der Präsentation des Buches gekommen war. (sev)

„Stella – Das Geheimnis der Quelle“ von Dr. Anne Katharina Zschocke, ISBN 978-3-00-088473-3, ist zum Preis von 22 Euro im regionalen Buchhandel erhältlich.