Draußen in netter Gesellschaft unterwegs sein, die winterliche Landschaft der Nordeifel genießen und zwischendurch einen leckeren Glühwein trinken – genau das erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder bei den „Glühweinschleifen“ in der Gemeinde Blankenheim. Entlang des Wanderweges laden mehrere gemütliche Glühweinstände zu einer wärmenden Pause ein. Dabei gibt es keinen festen Startzeitpunkt und keine vorgegebene Reihenfolge: Man wandert individuell in seinem eigenen Tempo und entscheidet selbst, wann und wo man unterwegs eine Pause einlegt.

Zwei Adventswochenenden mit Glühwein und Natur

„Ob mit Freunden, der Familie oder als gemütlicher Winterspaziergang – die Glühweinschleife verbindet Bewegung, winterliche Stimmung und geselliges Beisammensein“, lädt die Gemeinde an zwei Adventswochenenden zur Teilnahme ein. In diesem Jahr finden die Glühweinschleifen am ersten sowie am dritten Advent, jeweils von 11 bis 17 Uhr, statt.

Erster Advent: Glühweinschleife Alendorf/Waldorf

Am ersten Adventssonntag, 29. November, lädt die Glühweinschleife in Alendorf und Waldorf zur Wanderung ein. Vier Glühweinstände erwarten die Besucher entlang der rund elf Kilometer langen Strecke. Über einen Verbindungsweg lässt sich die Schleife auf eine Distanz von sieben (ab Waldorf) oder fünf Kilometer (ab Alendorf) abkürzen.

Da es zwischen Alendorf und Waldorf keine ausgewiesene Eifelschleife gibt, wird der Weg für diesen Tag markiert. Besucher können sich auf Highlights wie das Öffnen des ersten Törchens des Adventskalenders am Bürgerhaus in Alendorf oder die Krippenausstellung in Waldorf freuen. Weitere Glühweinstände befinden sich am Bürgerhaus Waldorf und in Ahrmühle.

Dritter Advent: „Auf den Spuren der Römer“

Der dritte Adventssonntag, 13. Dezember, lädt zu einer Wanderung auf der Eifelschleife „Auf den Spuren der Römer“ ein. Die Ortschaften Blankenheim, Blankenheimerdorf und Nonnenbach installieren dazu nach Mitteilung der Gemeinde Blankenheim vier Stände auf der rund zwölf Kilometer langen Strecke, die zum Verweilen und Aufwärmen einladen.

„Wandern Sie auf den Spuren der Römer, teilweise entlang der ehemaligen Römerstraße, und entdecken Sie die winterliche Landschaft“, heißt es von den Organisatoren.

Die Glühweinstände befinden sich auf dem Dorfplatz in Blankenheimerdorf, an der Römerhütte, im Kuhstall in Nonnenbach sowie im Museumscafé in Blankenheim.

Eigene Tassen mitbringen, neue Glühweinschleifen-Tassen

Die Organisatoren weisen darauf hin, eigene Tassen zu den beiden Wanderungen mitzubringen: „So können wir gemeinsam auf Einwegbecher verzichten und die Glühweinschleife nachhaltig genießen.“

Zusätzlich werden in diesem Jahr erstmals besondere Glühweinschleifen-Tassen zum Verkauf an allen Stationen angeboten. Also: „Wanderschuhe schnüren und sich auf eine winterliche Runde mit heißem Glühwein, schöner Landschaft und gemütlichen Begegnungen freuen.“ (eb/thw)

Routenübersicht im Internet

Eine detaillierte Übersicht der Routen findet man auf der Internetseite der Gemeinde.

www.blankenheim.de/de/freizeit/events/gemeinde-blankenheim-im-advent/gluehweinschleifen