Bundestagswahl in Rhein-Erft/Euskirchen Jan-Luis Wolter (DIE PARTEI) im Portrait

Kreis Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis – Für größere Transparenz will Jan-Luis Wolter sorgen, wenn er für „Die Partei“ in den Bundestag einzieht. „Viele Menschen wissen gar nicht, was genau im Bundestag geschieht und was dort entschieden wird“, sagt der Zülpicher, der in Bonn Politik und Geschichte studiert.

Als 19-Jähriger werde er den Altersdurchschnitt der Abgeordneten in der Hauptstadt deutlich nach unten ziehen. „Es ist wichtig, dass dort auch jüngere Menschen sitzen, die einen anderen Blick auf die Welt haben und für frischen Wind sorgen“, sagt er. Wolter ist seit Frühjahr 2020 in der „Partei“. Er mag, wie er betont, den humorvollen, satirischen Ansatz: „Politik ist so bitterernst. Ein wenig rheinische Mentalität täte manchmal gut.“