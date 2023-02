Die Polizei im Kreis Euskirchen hat am „Carfreitag“ 400Fahrzeuge kontrolliert. (Symbolbild)

Euskirchen – Die Polizei im Kreis Euskirchen hat am so genannten „Carfreitag“ 400 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert, 355 waren Motorräder. Außerdem überprüfte die Polizei die Geschwindigkeit. Ihr Fokus lag dabei auf der Bundesstraße 258 in einer 50er-Zone. 288 Fahrzeuge waren dort zu schnell unterwegs, 109 davon waren mehr als 16 km/h zu schnell.

Car Friday an der Nordschleife Anzeige „Wenn es nur noch E-Autos gibt, wird es traurig“

An 15 Fahrzeugen stellte die Polizei eine nicht erlaubte Veränderung an den Auspuffanlagen fest. 13 Fahrzeuge wurden sichergestellt, um sie näher zu begutachten. Ein Motorradfahrer war 17 Dezibel zu laut unterwegs. Der Geräuschpegel lag demnach bei 101 Dezibel. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlassen. (hen)