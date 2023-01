Dahlem-Schmidtheim – A-Jugend-Verbandspokal: JSG Zwanzig 18 – SV Eilendorf 1:5 (1:1). Die A-Junioren aus Dahlem-Schmidtheim sind in der zweiten Runde des FVM-Pokals gegen die Gäste aus Eilendorf ausgeschieden. Gegen den zwei Ligen höher spielenden Gast aus der Verbandsliga kassierte der munter aufspielende Bezirksligist nach einem Fehler im Mittelfeld in der 17. Minute das 0:1.

Dahlems Alexander Haep glich nach Vorarbeit von Silvio Ferjani zum viel umjubelten 1:1 aus. „Wir haben bis dahin richtig gut mitgehalten“, lobte Zwanzig-18-Trainer Christian Lenz. Aufgepeitscht von einer beachtlichen Zuschauerkulisse auf dem Kunstrasenplatz in Schmidtheim, hielten die Gastgeber den Ausgleich bis zum Halbzeitpfiff.

Pokalvorschau und Auslosung

Die B-Juniorinnen des VfL Kommern empfangen am Samstag, 11 Uhr, in der ersten Runde des Verbandspokal auf dem Rasenplatz in Kommern den Zweiten der Bundesliga-Staffel West/Südwest, Bayer 04 Leverkusen.

Die Auslosung des Frauen-Verbandspokals hat ergeben, dass der Landesligist SG Oleftal im Viertelfinale auf den Regionalligisten Vorwärts Spoho Köln trifft. Das Spiel wird am Sonntag, 24. April, 15 Uhr, in Zülpich ausgetragen. (ets)

Eigentor zum 1:2

Nach dem Seitenwechsel unterlief Marco Wargenau ein Eigentor zum 1:2 (51.). Doch die Eifeler gaben sich nicht auf: Emre Ferati verpasste nur knapp eine Kopfball-Verlängerung und hatte damit die Riesenchance zum erneuten Ausgleich. „Vielleicht wäre mehr drin gewesen“, sagte Coach Lenz.

In der 61. Minute erhöhten die Eilendorfer auf 3:1. In der 71. und 73. Spielminute folgten die weiteren Tore zum 5:1-Endstand. Von diesem Doppelschlag sollte sich die JSG nicht mehr erholen. „Wir haben als Team gut zusammen gespielt und funktioniert. Selbst nach dem Eigentor haben wir uns gegenseitig aufgebaut. Wir sind sehr stolz auf die Jungs und deren Leistung“, fasste Trainer Lenz zusammen.

Dessen Fokus richtet sich nun wieder auf den bisher zähen Ligaalltag in der Kreissonderliga, in der die JSG bisher alle drei Spiele verloren hat und auf dem letzten Tabellenplatz steht. Am Samstag um 16 Uhr empfängt Zwanzig 18 auf dem Kunstrasenplatz in Schmidtheim den TuS Zülpich. „Wir konnten in der Meisterschaft den Hebel leider noch nicht so richtig umlegen“, so Lenz.