Zum letzten Mal in dieser Saison haben die Zülpich Eagles ein Heimspiel in der Landesliga. Am Samstag, 15 Uhr, sind die Cologne Cardinals IV zu Gast auf dem Naby-Field in Niederelvenich. Die verbleibenden Saisonpartien finden dann in Köln und in Hochdahl statt.

Für die Eagles geht es nur noch darum, Platz zwei zu sichern. Die Bonn Capitals II stehen für Zülpichs Trainer Jens Weiler als Aufsteiger fest. Aber schon zuletzt kam dem Trainerteam, zu dem auch Ralf Rosenbaum und Daniel Friedel gehören, die Erkenntnis, dass man nicht mehr vom Aufstieg als Ziel sprechen will, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen.

Eagles haben das Spiel gegen Mönchengladbach dominiert

Beim Auswärtsspiel gegen die Mönchengladbach Blackcaps am vergangenen Samstag hat das auch gut geklappt. Zülpich entschied das Spiel mit 12:3 für sich und der Trainer war rundum zufrieden. „Wir haben das Spiel von Anfang bis Ende dominiert, dabei haben wir drei Pitcher einsetzen können: Jonas Leszczynski ließ keinen Run zu, Simon Benentreu einen und Philipp Schulze zwei“, fasst es Jens Weiler zusammen. Er sprach von einer tadellosen Leistung.

Die Defense ließ nicht viel zu, die Offense habe konzentriert geschlagen. Einziger Wermutstropfen: Da keiner der drei Stammcatcher verfügbar war, hatte sich Patrick Nimtz bereit erklärt, die Rolle zu übernehmen und dabei im siebten Inning einen Ball so unglücklich abbekommen, dass er sich einen Finger gebrochen hat.

Beim Spiel gegen Köln seien aber fast alle Spieler mit an Bord – nur der Trainer ist nicht dabei. „Wir hoffen, an die Leistung vom Gladbach-Spiel anknüpfen zu können“, so Weiler, der davon ausgeht, dass mit einem Sieg der zweite Platz sicher ist.

Dieser könnte auch in der kommenden Saison das Ziel sein. Die Entwicklung der Mannschaft in der aktuellen Saison machte den Trainer „tiefenentspannter“, wie er zugibt. Nach einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen sehe es derzeit gut aus. „Platz zwei kann sich sehen lassen“, findet er.

Alle Augen richten sich deshalb schon auf die kommende Spielzeit. Ein Gespräch über die Ausrichtung in der nächsten Saison soll schnell stattfinden, um Planungssicherheit zu haben. Für Weiler ist klar: Elf oder zwölf Spieler im Team hätten ganz klar das Zeug, um auch eine Liga höher, in der NRW-Liga, anzutreten. „Da fehlen dann aber noch drei oder vier Spieler auf dem Niveau, um zwei Spiele an einem Tag zu absolvieren.“ Um aufzusteigen, müsste man also aufrüsten.

Gleichzeitig will man in Zülpich aber auch dem Nachwuchs wieder Chancen geben. So würden drei Jugendspieler zu den Senioren aufrücken und in einer dann hoffentlich wieder existenten zweiten Mannschaft ihre ersten Schritte machen. „Wir wollen uns in der Liga etablieren“, so Weiler.

Fußballerinnen starten in die Saison

Zwei Wochen nach den Männern beginnt nun auch bei den Frauen die Fußballsaison. Und als Fan der auf Verbandsebene spielenden Mannschaften hat man am Sonntag die Qual der Wahl: Alle vier Teams treten zu Hause an. In der Landesliga empfängt Füssenich-Geich Blau-Weiß Köln und Zülpich den SV Merken (beide 13 Uhr). In der Bezirksliga bekommt es Kommern mit Südwest Köln II (11 Uhr) und Wißkirchen mit Rot-Weiß Lessenich (12.30 Uhr) zu tun.

Wer bei den Männern Fußball auf Verbandsebene sehen möchte, hat in der Bezirksliga die Chance: Rhenania Bessenich hat Frechen 20 II zu Gast (14.30 Uhr). Für Erft 01 geht es um 15.15 Uhr gegen eine Mannschaft, die mit sechs von sechs Punkten in die Saison gestartet ist: den TuS Langerwehe.

Zu einem Spitzenspiel kommt es in der Kreisliga C1. Dort treffen zwei bisher punktverlustfreie Mannschaften aufeinander: die Minimalisten von Billig/Veytal II, die beide Partien jeweils 2:1 gewonnen haben, empfangen Zülpich III, die zwei Offensivfeuerwerke gezündet haben (6:2 und 7:1). Die Mittelrheinliga-Truppe des TuS spielt bei Lindenthal-Hohenlind.

Läufer treten beim Eifel-Cup in Scheven an

Mit dem Schevener Volkslauf geht am Samstag, 18 Uhr, der drittletzte Wettbewerb der Eifel-Cup-Saison über die Bühne. Für den Lauf über zehn Kilometer ist auch der Gesamtwertungsführende Benoit Paques (RFCL Liege Trakks) angemeldet, der theoretisch nur noch von Oliver Baumert (LC Euskirchen) eingeholt werden könnte – wenn dieser denn antritt (am Mittwoch stand er noch nicht auf der Teilnehmerliste). Geht man aber davon aus, dass Paques wie bei jedem Lauf, bei dem er gestartet ist, gewinnt, ist ihm der Gesamtsieg sicher.

Bei den Frauen ist es hingegen noch ein wenig spannender. Nora Schmitz von Peters Sportteam/LC Euskirchen hat aktuell 40 Punkte Vorsprung vor Dani Schnackers (Skikeller Kaulard und Schroiff), die wiederum zehn Punkte mehr als Pia Rizgalla von Hansa Simmerath hat. Auch Ulla Franke vom TV Roetgen hat mit 72 Punkten Rückstand noch theoretische Chancen. Anmelden für den Lauf in Scheven kann man sich online.