Frauen-Verbandsliga HSG Euskirchen mit Pflichtsieg gegen Siebengebirge

Euskirchen-Kuchenheim – Verbandsliga Frauen: HSG Euskirchen – HSG Siebengebirge 28:22 (14:10). Mustergültiger Auftakt in das Handballjahr für die Frauen der HSG Euskirchen. Die Mannschaft von Trainer Marcin Kruk verbessert sich nach dem Heimsieg auf den dritten Tabellenplatz und verschafft sich deutlich Luft nach unten.

Das Wichtigste zuerst

Die HSG-Frauen haben die Hürde HSG Siebengebirge zwar mit Erfolg genommen, sich trotz des deutlichen Resultats aber nicht mit Ruhm bekleckert. Die spielfreie Zeit war den Frauen deutlich anzumerken. Phasenweise waren sie zu hektisch in ihrer Spielweise. Zum klaren Sieg hat es dennoch gereicht, da der Gegner, ein junges, ambitioniertes Team, nur kurz nach der Pause eine gute Phase erwischte.

Die Torlosphase

Euskirchen begann stark, ließ genau wie der Gegner aber hinten zu einfache Bälle durch. Nach sieben Minuten stand es bereits 8:4 aus Heimsicht. So rasant ging es allerdings nicht weiter, denn zwischen der 14. und der 23. Minute fiel kein einziger Treffer. Beim Handball ist das eine Endloszeit, aber auch ein Zeichen für gute Abwehrreihen.

Die entscheidende Phase

Siebengebirge nutzte nach der Pause die Schwächephase der Heimmannschaft aus und kämpfte sich zurück ins Spiel. Es folgte die Zeit der Corinna Schmitz, die innerhalb von fünf Minuten gleich vier Euskirchener Tore erzielte. Damit pushte sie ihre Mitspielerinnen, ab dann lief es für die Kruk-Mannschaft.

HSG-Männer siegen deutlich in Troisdorf

Die Landesligamannschaft der HSG Euskirchen hat einen klaren Sieg beim HSV Troisdorf eingefahren. Mit 37:22 (20:9) holte das Tuitje-Team zwei weitere Punkte und verbleibt auf Tabellenplatz eins. Bereits zur Pause war die Partie, in der sich Torhüter Aaron Wilden ein Sonderlob vom Trainer verdiente, entschieden, weil die Deckung stimmte. „Wir sind von Beginn an marschiert und haben das Spiel ganz klar kontrolliert“, so ein zufriedener Stefan Tuitje. Die Fehlerquote war aus seiner Sicht zu Beginn recht gering, nach dem Wechsel sei das Deckungsverhalten nicht mehr so gut gewesen. Tuitje freute sich, dass alle Feldspieler getroffen haben. „Der Sieg war in seiner Deutlichkeit verdient“, sagt HSG-Trainer Tuitje.

Die C-Junioren der HSG mussten sich im Heimspiel dem TuS Wesseling mit 21:27 geschlagen geben. Trainer Kajeepan Maheswaran fand das Spiel seiner Jungs, trotz einiger Ausfälle, zu Beginn recht gut. „Der Tabellenzweite war hinten raus aber zu stark für uns“, sagt Maheswaran zur Niederlage, die er so annimmt. (roc)

Das Tor des Tages

Beim Stand von 23:20 wurde Linksaußen Jessica Springer angespielt. Aus nahezu unmöglichem Winkel blieb ihr nur der Heber über die Torfrau. Der als Bogenlampe angesetzte Wurf senkte sich perfekt hinter der Schlussfrau ins Netz.

Der emotionalste Treffer

Auch in diesem Spiel musste die dünne Personaldecke der Euskirchenerinnen mit einer Spielerin aus der A-Jugend kompensiert werden. Lisa Koenigs kam zu gut zehn Minuten Spielzeit und traf in der kurz vor Schluss zum 27:20. Der Jubel auf dem Feld und auf der Bank war entsprechend groß und lautstark.

Das sagt der Trainer

Trainer Marcin Kruk: „In der Liga muss man punkten und das haben wir getan. Es war nach der Spielpause kein gutes Spiel, aber wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt. Wenn wir mal richtig in den Rhythmus kommen, dann werden auch die Spiele besser. Es war in Ordnung heute.“

HSG Euskirchen: Viehmann, Richter, Küster, Linnenkohl (2), Rose (3), Corinna Schmitz (9/3), Lea Schmitz (2), Koenigs (1), Rak, Trapp, Springer (6), Viola (5/2).