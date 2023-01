Kreis Euskirchen – Im Jugendfußball im Kreis Euskirchen ist die JSG Erft 01 das Maß aller Dinge: Die A-, B- und D-Junioren spielen in der Bezirksliga, die C-Junioren sogar in der Mittelrheinliga. Da sie auf Verbandsebene antritt, gebührt anderen Teams aber der inoffizielle Titel des Kreismeisters.

Bezirksliga-Qualifikation

Die U14 des SSV Lommersum ist in der Qualifikation zur Bezirksliga gescheitert. Die SSV-Talente unterlagen Borussia Lindenthal-Hohenlind im Rückspiel mit 0:7. Das Hinspiel hatte der SSV mit 3:6 verloren. Die D-Junioren der JSG Erft gewann beide Partien gegen BW Friesdorf und spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Davon ist die JSG Kirchheim/Arloff/Flamersheim einen großen Schritt entfernt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dürholt verlor gegen den Bonner SC mit 0:4. Im Rückspiel ging die Truppe mit 2:6 vom Platz. „Trotz der Niederlage bin ich unheimlich stolz auf die Mannschaft“, so Dürholt. Die A-Junioren des SC Erftstadt-Lechenich sind ebenfalls gescheitert. (tom)

In der A-Jugend-Kreissonderliga hat sich der TuS Zülpich die Meisterschaft geholt. In den zehn Spielen holte das Team von Trainer Torsten Beulen und Co-Trainer Stephan Schmitz 22 Punkte und erzielte ein Torverhältnis von 34:12. Damit ließen sie die Verfolger der JSG Rotbachtal/Strempt und des SC Erftstadt-Lechenich hinter sich.

Ohne JSG Erft geht es nicht

In der B-Jugend ist dann doch die JSG Erft 01 Kreismeister – und zwar die U16. Das Team von Thomas Fleck, Thomas Rick und Volker Hof erzielte in der Kreissonderliga eine makellose Bilanz. Zehn Siege bei zehn Spielen bedeutet 30 Punkte. Das Torverhältnis von 59:9 bedeutet nichts anderes, als das im Durchschnitt die Spiele 6:1 gewonnen wurden. Der Bliesheimer BC als Verfolger erzielte zehn Punkte weniger.

Makellose Bilanz: Die U16 der JSG Erft 01 Euskirchen wurde in der B-Jugend-Kreissonderliga mit zehn Siegen in zehn Spielen und einem Torverhältnis von 59:9 Kreismeister. Copyright: Privat/Oliver Oetz

Ohne Niederlage blieb in der C-Jugend-Kreissonderliga auch der Kreispokalfinalist SC Roitzheim. Wegen zweier Unentschieden holte die Mannschaft von Klaus Dietsch 26 von 30 Punkten bei 33:12 Toren. Die JSG Kirchheim/Arloff/Flamersheim als nächster Verfolger erzielte vier Punkte weniger.

Ungeschlagen in der C-Jugend-Kreissonderliga waren die Jungs des SC Roitzheim. Copyright: Privat/Dietsch

D-Jugend-Kreismeister wurde die U13 des SSV Lommersum. Sie setzte sich gegen die U12 der JSG Erft mit 6:2 durch. Beide Teams hatten ihre Sonderliga-Staffeln gewonnen.



Lommersum gelang eine makellose Bilanz bei einem Torverhältnis von 66:3, Verfolger JSG Erft U11 erzielte 24 Punkte. Die Erft-U12 hatte in ihrer Staffel mit 24 Punkten nur einen Punkt Vorsprung vor der Lommersumer U12 und der JSG Ahr/Blankenheim/Dollendorf/Oberahr.