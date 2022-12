Kreis Euskirchen – 2021 war alles etwas anders. Das gilt auch für den Sport – und für die Sportlerwahl. Erst bremste Corona die Athleten aus, dann die Flutkatastrophe. Dann kam erneut Corona und legte den Spielbetrieb lahm.

Das pandemische Geschehen ist auch der Grund, weshalb, abweichend von der Vor-Corona-Zeit, die Ergebnisse der Sportlerwahl vorab veröffentlicht werden und nicht erst im Rahmen einer großen Preisverleihung. Denn diese findet erst Ende Juni im lockeren Rahmen statt – solange wollten wir nicht warten.

Fast 4400 Stimmen wurden für die zur Wahl stehenden 20 Sportler, zehn Sportlerinnen und 15 Mannschaften abgegeben. Das Ergebnis zeigt eindeutig: Auch wenn König Fußball das größte Zuschauerinteresse hat, gibt es doch ein vielfältiges Sportangebot im Kreis.

Sportler des Jahres

RENÉ LÖNENBACH Der Handballer des TV Palmersheim ist der Ausnahmespieler schlechthin und hebt mit seiner Spielweise und seinem Können das Niveau der Mannschaft deutlich. Lönenbach ist Palmersheimer durch und durch und hat nach zehn Jahren beim TV Rheinbach vor zwei Jahren den Schritt zurück zu seinem Heimatverein vollzogen. Mit ihm im Team lebt die Mannschaft auf und profitiert von seinen Ideen der Spielgestaltung. Selten geht der 29-Jährige mit weniger als zehn Toren aus einer Partie und übernimmt stets Verantwortung.

Der Garten- und Landschaftsbaumeister genießt nach Siegen das Bad in der Menge, bleibt dabei aber recht bescheiden und besonnen, genau wie bei dem Anruf zur Verkündung seiner Wahl. „Ich bin sehr überrascht, dass ich nach der Rückkehr in den Kreis Euskirchen und bei so vielen guten Sportlern gewonnen habe“, sagt René Lönenbach und schiebt gleich nach: „Es ist für mich als Mannschaftssportler eine sehr große Ehre, dass neben Familie, Freunden und Bekannten auch der gesamte Kreis für mich abgestimmt hat“, so Lönenbach dankend in Richtung der Menschen, die für ihn gestimmt haben.

Sportler des Jahres: René Lönenbach ist Aushängeschild und Identifikationsfigur des TV Palmersheim. Copyright: Rocco Bartsch

Werbung für sich hat er nur ein- oder zweimal über Social Media betrieben. Das haben aber sein TVP und auch die ehemaligen Mannschaftskollegen des TV Rheinbachs für ihn übernommen, die zum Voting in einer 140 Personen starken WhatsApp-Gruppe aufgerufen haben.

Sport ist gut fürs Seelenheil - Ein Kommentar

Das Jahr 2021 war aus sportlicher Sicht noch herausfordernder als 2020. Denn neben der Pandemie kam auch noch die Flutkatastrophe hinzu – und das mitten hinein in die inzidenzschwache Jahreszeit, in der der Sport gerade anlief. Sportplätze, Turnhallen, Vereinsheime wurden zerstört, es musste auch von Verbänden improvisiert werden.

Dennoch gab es herausragende Leistungen, wie die Ergebnisse dieser Sportlerwahl zeigen, und die Sportler sehnten sich nach Wettkampf und körperlicher Betätigung. Aber Sport ist viel mehr. Es ist gut fürs Seelenheil. Nicht umsonst spricht man davon, dass man beim Sport den Kopf frei bekommt. Das war besonders nach der Flutkatastrophe des 14. Juli nötig – für Athleten und Zuschauer.

Denn wer einmal ein Spiel des TV Palmersheim oder der ErftBaskets Bad Münstereifel besucht hat und die Stimmung aufsaugt, der kann verstehen, warum Sportereignisse die Massen elektrisieren. (ets)

Etwas überrascht war Lönenbach, als er realisierte, dass dies die Wahl für das Jahr 2021 war. Denn der aktuelle Monat bot mehr Ereignisse, als so mancher Sportler erlebt hat: Der Aufstieg mit Palmersheim in die Oberliga, der Kreispokalsieg, der Triumph bei der Sportlerwahl – und dann auch noch die Verlobung mit Freundin Vanessa. „Was für ein Monat. Das ist echt unglaublich“, so der Mann mit der Rückennummer 13, seiner absoluten Glückszahl.

Sportlerin des Jahres

WINA WIPPERFÜRTH Die Handballspielerin des Kreisligisten TV Palmersheim wurde bei ihrer ersten Nominierung überhaupt gleich zur Siegerin gewählt. „Das ist ja megacool und eine sehr große Ehre für mich“, sagt die 23-Jährige, als sie telefonisch von diesem Erfolg erfährt.

Wipperfürth ist ein echtes Palmersheimer Mädchen und spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Handball. Mit ihrer Mannschaft trumpfte sie im vergangenen Jahr groß auf und trug als beste Torschützin dazu bei, dass sich das Team schnell an die Tabellenspitze setzte. Die Rückraumspielerin, die aber auch gerne mal am Kreis spielt, ist Dreh- und Angelpunkt in der Palmersheimer Mannschaft, die letztlich nur knapp am Aufstieg vorbeischrammte.

Sportlerin des Jahres: Wina Wipperfürth ist Palmersheimerin durch und durch. Copyright: Rocco Bartsch

Ehrenamtlich als Damenwartin aktiv denkt sie, dass Familie, Bekannte, ganz Palmersheim, aber auch andere Vereine für sie abgestimmt haben. „Ich habe gar nicht so viel Eigenwerbung betrieben, weiß aber, dass meine Mädels sowie viele umliegende Vereine wohl für mich abgestimmt haben“, so die Verwaltungsfachangestellte.

Im Kollegenkreis kam nach dem Abstimmungsende immer wieder die gleiche Frage auf: Ob es denn schon eine Entscheidung gebe. „Jetzt ist das Ergebnis da und ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesem Erfolg nie und nimmer gerechnet hätte, aber damit habe ich jetzt wohl den Vogel abgeschossen“, freut sich Wina Wipperfürth. „Ich danke allen, die für mich abgestimmt haben, und bin sehr stolz auf diese Auszeichnung“, sagt Wina Wipperfürth.

Mannschaft des Jahres

EUSKIRCHEN LIONS Den Verein gibt erst seit drei Jahren – und seitdem haben die Footballer, die Schwarz-Weiß Stotzheim angegliedert sind, bewiesen, dass sie kämpfen können wie Löwen. Erst ein bisschen gegen sich selbst, dann gegen Corona, dann gegen die Flut und dann endlich gegen Gegner, die auch nur eins im Sinn haben: einen Touchdown zu erzielen.

Die Kurve der sportlichen Entwicklung zeigt vor allem eins – stetig nach oben. Direkt im ersten Meisterschaftsjahr stiegen die Lions auf. Und im ersten Saisonspiel der Landesliga gab es ebenfalls ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Dennis Höller besiegte die Dorsten Reapers mit 14:8.

Die Ergebnisse

Sportler des Jahres

1. René Lönenbach (471 Stimmen, Handball)

2. Jonas Urbig (433, Fußball)

3. Leonard Borgmann (302, Radsport)

4. Timm Ody (289, Leichtathletik)

5. Robin Kremp (286, Handball)

6. David Sasse (264, Fußball)

7. Tobias Müller (253, Motorsport)

8. Kai Winkelnkemper (218, Basketball)

9. Max Hofmann (217, Fußball)

10. Leroy Zeller (212, Fußball)

Sportlerin des Jahres 2021

1. Wina Wipperfürth (863 Stimmen, Handball)

2. Corinna Schmitz (603, Handball)

3. Lisa Bergenthal (513, Rollstuhl-Basketball)

4. Ilona Schaffrath (469, Leichtathletik/Tischtennis)

5. Celine Schneider (445, Leichtathletik)

6. Sonja Vernikov (377, Leichtathletik)

7. Fijola Misini (373, Fußball)

8. Laura Sieger (270, Fußball)

9. Milena Vogel (133, Leichtathletik)

10. Isabel Lagier (102, Leichtathletik)

Mannschaft des Jahres

1. Euskirchen Lions (450 Stimmen, American Football)

2. TV Palmersheim Männer (416, Handball)

3. TB-SV Füssenich-Geich Frauen (403, Fußball)

4. LC Euskirchen (397, Leichtathletik)

5. DJK ErftBaskets Bad Münstereifel (349, Basketball)

6. Heinrich und Monika Schmitz (317, Tanzen)

7. JSG Zwanzig-18 A-Jugend (313, Fußball)

8. DerGrünePunkt TuS Schleiden (269, Leichtathletik)

9. TV Palmersheim B-Jugend (215, Handball)

10. TTV Euskirchen Frauen (211, Tischtennis)

Der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte dürfte aber der Gewinn bei der Sportlerwahl 2021 sein. „Das ist total überraschend, aber auch eine Bestätigung für den Weg, den wir seit ein paar Jahren gehen“, sagt Vorstandsmitglied und Spieler Mischa Tinius. Als neuer Verein in die Corona-Pandemie zu schlittern, sei ohne feste Strukturen noch ein wenig herausfordernder gewesen. „Sich bei der Sportlerwahl gegen so tolle Vereine, so tolle Mannschaften durchgesetzt zu haben, ist natürlich genial“, so Tinius: „Aber wie das bei Sportlern so ist: Das ist für uns nur noch mehr Ansporn, den Weg weiterzugehen.“

Er freue sich sehr darüber, dass Football im Kreis Euskirchen angekommen sei – auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Dennoch sei der Erfolg bei der Sportlerwahl eine Riesen-Überraschung. So gesehen der ganz persönliche Super-Bowl-Sieg. Die Mannschaft des Jahres spielt übrigens am Samstag in Stotzheim ihr zweites Saisonspiel. Zu Gast sind um 15 Uhr die Bochum Rebels.