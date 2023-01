Bad Münstereifel/Kuchenheim – Landesliga Männer: TVE Bad Münstereifel – HSG Geislar-Oberkassel 27:23 (16:11). Viertes Spiel in der Heinz-Gerlach-Halle – vierter Sieg! Der TVE Bad Münstereifel hat wieder einmal seine Heimstärke demonstriert. Auch die HSG Geislar-Oberkassel hat sich am Ende vergebens die Zähne ausgebissen und ging leer aus.



Emotionen vor dem Spiel



Der erste tosende Applaus brandete auf, bevor überhaupt der Anpfiff ertönte. Der TVE Bad Münstereifel bedankte sich in Form eines Kölsch-Fässchens beim Spielgegner, der wegen der Flutgeschehnisse 2021 ein Benefizspiel für die Kurstadt veranstaltet hatte. Eine tolle Geste des TVE.



Volle Kapelle vor vielen Zuschauern



Die Euphorie beim Gastgeber ist ungebrochen. Eine vollbesetzte Bank traf auf einen arg dezimierten Gegner, der gerade einmal acht Feldspieler mit nach Bad Münstereifel brachte. Ein weiteres Faustpfand war der Zuschauerzuspruch, der gegenüber der vorletzten Heimpartie nochmals gestiegen ist. Rund 120 Zuschauer sorgten für einen schönen Rahmen in der Festung Heinz-Gerlach-Halle.



Der Trugschluss eines einseitigen Spiels



Bad Münstereifel begann mit Herz und Elan. Der Zug zum Tor war sofort erkennbar und hinten stellte der TVE dem Gegner nur wenig Spielraum zur Verfügung. Die Folge war eine klare 16:8-Führung bis kurz vor der Halbzeit. Dann aber zeigte sich auch wieder das andere Gesicht des Aufsteigers. Er kassierte durch eigene Fehler drei Tore am Stück bis zur Pause. Auch in Hälfte zwei war Bad Münstereifel das bessere Team, doch die Gäste zeigten Moral. Der Vorsprung schmolz bis auf zwei Zähler. Zu mehr reichte es nicht, weil die Hausherren dann auch die physische Frische zulegten und verdient den Sieg ins Ziel brachten.



Die Unterstützung des TVE Bad Münstereifel in der Heinz-Gerlach-Halle war wieder einmal großartig. Copyright: Rocco Bartsch

Das sagt Trainer Martin Jonas



„Unsere Abwehr stand das gesamte Spiel über recht stabil und hat kämpferisch alles gegeben. Im Angriff war das über große Strecken des Spiels richtig gut, da wir variabel agiert haben. Der Sieg ist gut für den Kopf und für die Zuschauer, die heute in unglaublicher Anzahl vor Ort waren. Dafür danke ich im Namen meiner Mannschaft.“



Das sagen wir



Die zwei Gesichter des TVE, der sich daheim keine Blöße gibt und sich in der Fremde sehr schwertut. In der eigenen Halle liefert Bad Münstereifel Woche für Woche ab und wird dort sicherlich für alle Gegner schwer zu knacken sein. Jetzt muss aber auch auswärts, wo man noch punktlos ist, endlich der Knoten platzen. Am besten bereits am kommenden Samstag bei BTB Aachen III, wo der Tabellenelfte auf den Liganeunten wartet.



TVE Bad Münstereifel: Sven Maaßen, Nic Maaßen, Wilms, Jonas (1), Scheiff (3), Kolvenbach (2), Reimbold (2), Ingenhaag (6/3), Flegelskamp, Laurent Smakolli, Nils Fuchs (3), Kühl (5), Kreutzer (4/1), Zimmermann (1).



Verbandsliga Frauen



HSG Euskirchen – Polizei SV Köln II 20:18 (11:12). Was für eine Energieleistung der HSG Euskirchen. Im vierten Meisterschaftsspiel schlug die Mannschaft von Trainer Andreas Kunzke den Vizemeister des Vorjahres mit 20:18 und verbesserte das eigene Punktekonto auf 5:3. Es war ein enges und umkämpftes Spiel, in dem die Defensivreihen beider Mannschaften eine große Rolle spielten. Nur selten kamen die Angreiferinnen durch, und so war es letztlich kein großes Handballspektakel, sondern eher eine Geduldsfrage, wer diese Partie zu seinen Gunsten entscheiden würde.



Die HSG kam recht gut in die Partie und lag bis zum 8:9 immer einen Deut voraus. Dann übernahm die Gästemannschaft, die vor der Partie bei 4:2 Punkten stand, das Kommando, ohne sich aber klar absetzen zu können. Euskirchen ackerte hart aber fair am Gegner und stellte sich auch allen taktischen Umstellungen der Kölnerinnen mit Teamspirit entgegen. Bezeichnend für das Duell auf Augenhöhe war die Zeit zwischen der 40. und 48. Spielminute, in der keiner Mannschaft ein Tor gelang (14:14).



Zwölf der 20 Tore erzielte Corinna Schmitz Copyright: Rocco Bartsch

Angeführt von einer überragenden Corinna Schmitz, der ihr Trainer die beste Saisonleistung unter seinen Augen bescheinigte, war die HSG hellwach bis zum Schluss und schaffte es, die Partie abermals zu drehen. In den Schlussminuten traf die HSG zweimal aus dem Feld heraus und zusätzlich durch zwei Siebenmeter, während die Abwehr hinten nur noch wenig zuließ. „Unsere zweite Hälfte war defensiv bärenstark, und insgesamt war das ein Sieg, der durch eine überragende Teamleistung zustande kam“, lobte Andreas Kunzke seine Spielerinnen, die mit unbändigem Willen den zweiten Saisonsieg einfuhren.



HSG Euskirchen: Seipel, Viehmann, Schons, Jensen, Arends (1), Corinna Schmitz (12/5), Lea Schmitz, Schmidt, Rak (1), Königs, Müsch (1), Springer (2), Viola (3/2).

Jugendhandball und Kreisliga



Niederlagen gab es für die A-Junioren des TV Palmersheim und die A-Juniorinnen der HSG Euskirchen. Beide Mannschaften mussten im ersten Spiel nach den Herbstferien nach Bonn und fanden dort ihre Meister. Die Palmersheimer unterlagen beim Regionalliga-Tabellenführer Bonner JSG mit 18:29, während die A-Juniorinnen der HSG richtig Lehrgeld zahlten. Sie unterlagen beim TSV Bonn rrh. klar mit 14:48.



In der Handball-Kreisliga der Männer steht der TuS Zülpich mit 10:0 Punkten an der Tabellenspitze. Auch der TSV Bonn rrh. II war für die Römerstädter keine Hürde. Zülpich wird weiterhin von Olaf Pohlmeier trainiert und siegte in eigener Halle mit 29:23. Für die TSV Feytal verläuft die Saison bisher nicht so gut. Nach der deutlichen 19:44-Niederlage bei der HSG Sieg verbleibt das Team von Trainer Volker Tillmann bei 1:7 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.



In der Kreisliga der Frauen profitierte die TSV Feytal vom Nichtantritt des HV Erftstadt II und kam somit zu zwei kampflosen Punkten. Feytal steht aktuell auf Platz zwei der Tabelle (6:2 Punkte). Aufschließen kann die HSG Euskirchen II, die ein Spiel weniger ausgetragen hat. Nach dem 23:15-Auswärtssieg beim Poppelsdorfer HV hat die HSG Tuchfühlung zur Tabellenspitze (4:2 Punkte). Ohne Punkte blieb hingegen der TV Palmersheim. In eigener Halle unterlag man mit 11:13 dem Landesligaabsteiger wSG Voreifel und rutscht mit nun 3:5 Punkten auf Rang sechs der Tabelle ab.