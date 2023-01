Euskirchener Marienschule Michael Mombaur tritt Antwerpens Nachfolge an

Euskirchen/Bad Münstereifel – Michael Mombaur wird Leiter der Euskirchener Marienschule. Mit Beginn des kommenden Schuljahres tritt er die Nachfolge von Jürgen Antwerpen an, der nach 13 Jahren als Chef des städtischen Gymnasiums in den Ruhestand geht.

Der 42 Jahre alte Mombaur ist noch stellvertretender Direktor des städtischen St.-Michael-Gymnasiums in Bad Münstereifel. Dort hatte er von Februar 2004 an sein zweijähriges Referendariat absolviert, bevor er als Lehrer an das Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau wechselte. Schon im August 2006 kehrte er an das „Michael“ zurück. Anfang 2017 stieg er als Vize von Anne Schorrlepp in die Schulleitung auf. Nun zieht es ihn in die Nachbarstadt.

Pädagoge lebt in Bad Münstereifel



Mombaur wuchs in Krälingen (Verbandsgemeinde Altenahr) auf, sein Abitur legte er am Vinzenz-Palotti-Kolleg in Rheinbach ab. Er unterrichtet Deutsch, Geschichte sowie evangelische Religion in der Sekundarstufe 1.

Der Pädagoge lebt in Bad Münstereifel, ist „glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder“, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung sagte, und Mitglied der CDU. Seiner Aufgabe an der Marienschule sehe er „mit großer Vorfreude und Neugierde“ entgegen. Sein erster Eindruck: „Die Marienschule strahlt positiv auf mich aus.“