Warme Worte über den Wert des Ehrenamtes sind normalerweise der einzige Dank, den die erwarten können, die sich gesellschaftlich engagieren. Umso schöner ist es doch, wenn es auch eine Unterstützung in Form einer finanziellen Anerkennung der geleisteten Arbeit gibt. Wie beim Heimatpreis, der, vor mehreren Jahren vom Heimatministerium NRW initiiert, nun in Heimbach bereits seit sieben Jahren verliehen wird. 38 Preisträger seien bereits ausgezeichnet worden, so Bürgermeister Jochen Weiler bei der Verleihung.

Verleihung in der Christus-Salvator-Kirche

Ort des Geschehens war am Samstagvormittag die Christus-Salvator-Kirche in Heimbach, die genug Platz für die vielen Gäste bot. Denn sieben verschiedene Preisträger hatte die Jury für einen Teilbetrag der ausgelobten Gesamtsumme von 5000 Euro ausgewählt, darunter nicht nur Einzelpersonen.

Kapelle in Blens und „Zeitreise Heimbach“

Ausgezeichnet mit dem Heimatpreis Heimbach 2026 wurden die Freunde und Förderer der St.-Georg-Kapelle in Blens. Mit Veranstaltungen und der Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen oder Ähnlichem kümmere sich der Verein nicht nur um die Kapelle, sondern sorge auch für festliche Momente in Blens, sagte Weiler. Mit 300 Euro wurde dieses Engagement unterstützt.

Für das Projekt „Zeitreise Heimbach“, das im Sommer 2026 im Kurpark Premiere gefeiert hatte, wurde Dr. Ute Kronenberg ausgezeichnet. Dabei stellten Akteure verschiedene Epochen inklusive Kleidung dar. „Das war Geschichte zum Anfassen“, lobte Weiler. Mit 200 Euro wurde dieses Engagement bedacht.

Langjähriges Engagement in Düttling

800 Euro erhielten Josef Bierth und Gerd Linden für ihr langjähriges Engagement in Düttling. Während Bierth nicht nur die Kapelle im Ortskern betreut, sondern auch in jedem Jahr dort eine Krippenlandschaft entstehen lässt, die viele Besucher anzieht, hat Linden mit dem Holzkohlenmeiler, der alle zwei Jahre entzündet wird, eine Attraktion geschaffen. Doch auch als Mitgründer des Bürgerbusvereins habe Linden dafür gesorgt, dass sich etwas bewege, sagte Weiler.

Karneval und Weihnachtsmarkt im Fokus

„Eifelblech“ sorgte für Musik. Copyright: Stephan Everling

Vom Fußball- zum Karnevalsverein – diesen Weg ist die KG Torrausch Hasenfeld gegangen, die nicht nur jährlich eine Sitzung veranstaltet, sondern auch den Karnevalszug von Hasenfeld nach Heimbach organisiert. 900 Euro hatte die Jury dem Verein zugedacht.

Mit dem Weihnachtsmarkt „Heimbach glänzt“ habe der Verein „Heimbach Tourismus“ in den vergangenen Jahren ein besonderes Highlight geschaffen, so Weiler. Jedes Jahr werde ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender organisiert. 900 Euro bekam der Verein.

Musizieren ohne Verein: „Ratsch-Bumm Hausen“

Kein Verein, kein Vorstand, keine Satzung und auch keine regelmäßigen Proben, zählte Heimbachs Bürgermeister auf. Doch „Ratsch-Bumm Hausen“ lebe seit 30 Jahren vor allem von der Freude am gemeinsamen Musizieren und begleite das Dorfleben bei zahlreichen Gelegenheiten. 500 Euro Preisgeld gab es dafür.

Förderung für die Jugendfeuerwehr

Als Unterstützung für die Jugendarbeit der Heimbacher Feuerwehr erhielt die Kinder- und Jugendfeuerwehr Heimbach einen Betrag von 1400 Euro. Durch die Gründung der „Heimbacher Löschzwerge“ würden Kinder schon in jungen Jahren für das Ehrenamt begeistert, sagte der Bürgermeister. Vielleicht sitze ja bereits jemand in der Runde, der in 30 Jahren die Feuerwehr leiten werde.

Musikalischer Rahmen der Preisverleihung

Für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung sorgte „Eifelblech“ unter der Leitung von Renold Quade. Unterstützt von Kantor Peter Mellentin, sorgten sie für Unterhaltung bei der Preisverleihung.