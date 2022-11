Rettungshubschrauber im Einsatz Kind in Hellenthal beim Rodeln schwer verletzt

Auch am Rand der Bundesstraße parkten die Besucher.

Hellenthal-Udenbreth – Ein zehnjähriges Kind ist nach Angaben der Polizei beim Schlittenfahren schwer verletzt worden. Nach Angaben der Beamten war das Kind am Samstag auf einem Rodelhang in Udenbreth Schlitten gefahren. Dort kollidierte das Mädchen am Nachmittag mit einem anderen Kind, das ebenfalls mit dem Schlitten den Rodelhang hinunterfuhr.

Dabei wurde das Mädchen aus dem Kreis Düren an der Wirbelsäule verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.