Kreis Euskirchen – Durch die Zuwanderungen seit 2014/2015 sind im Kreis Euskirchen einige Religionen stärker vertreten als vorher. Damit sind sie auch sichtbarer geworden.



„Die Menschen kamen und kommen mit ihrer Kultur und auch mit ihrer Religion oder religiösen Sozialisation, die sie geprägt hat“, heißt es aus dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Euskirchen (Kobiz). Um diese Vielfalt darzustellen, begegneten sich einheimische und neu zugewanderte Menschen unterschiedlicher Religionen und tauschten sich über ihren individuellen Glauben aus. Damit der Einstieg in das Erzählen leichter fiel, erhielten die Menschen Karten mit einigen Fragen, die sie sich gegenseitig stellen und beantworten konnten.



Christen und Muslime im Dialog

Mitwirkende waren Anisa Abdi Nuur, eine sunnitische Muslima, Schwester Regina-Maria Domberger, römisch-katholische Christin, Rekan Haider Yezdin, Jeside, Rüdiger Forsbeck, evangelischer Christ, Ismail Gündogan, sunnitischer Muslim, und Meron Teklay, eritreisch-orthodoxer Christ.



Der daraus entstandene 22-minütige Kurzfilm mit dem Titel „Begegnungen“ bildet dabei nur eine kleine Vielfalt der Religionsgemeinschaften im Kreis Euskirchen ab. Das Kobiz-Projekt, das vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW gefördert wurde, zielt darauf ab, den interreligiösen Dialog anzuregen.



Dreharbeiten immer wieder unterbrochen

Die Dreharbeiten für den Film fanden von Sommer 2021 bis Anfang 2022 statt. „Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Flutkatastrophe mussten leider immer wieder Pausen gemacht werden, und leider konnten nicht alle gewünschten Dialogpartnerinnen und -partner gefilmt werden“, teilt das Kobiz mit.



Umso erfreuter ist man, nun zur Premierenvorführung für Sonntag, 16. Oktober, 14 Uhr, in den Sitzungssaal des Kreishauses in Euskirchen, Jülicher Ring 32, einladen zu können. Wer an der Vorführung teilnehmen möchte, kann sich bei Kobiz-Mitarbeiter Roland Kuhlen per E-Mail unter roland.kuhlen@kreis-euskirchen.de anmelden.



Im Anschluss an den Film bietet sich Gelegenheit zu Austausch und Diskussion. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Die Moderation des Nachmittags übernimmt Peter Müller-Gewiss.