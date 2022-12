Kall – Es hat zwar etwas länger gedauert als geplant, doch jetzt befinden sich die Bauarbeiten auf der Landesstraße 105 zwischen Kall und Golbach im Endstadium. Sie sind jetzt zumindest soweit abgeschlossen, dass der seit Monaten durch eine Baustellenampel geregelte Verkehr in den nächsten zwei Wochen wieder ungehindert fließen kann.

Das ist aber auch dringend notwendig, denn in der nächsten Woche wird, wie bereits berichtet, die Bundesstraße 265 in Gemünd abschnittsweise gesperrt, und dann müssen Autofahrer mit dem Ziel Schleiden über Kall und Golbach in Richtung Schleidener Tal fahren.

Straße war in sehr schlechtem Zustand

„Die L 105 war in der Vergangenheit schon mehrfach saniert worden. Wir haben in verschiedenen Tiefen Reste alter Fahrbahnen gefunden“, erklärt Projektleiter Andre Groß von der Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßen NRW. Trotz der Sanierungen war die Straße aber mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand, Risse und Löcher waren an vielen Stellen unübersehbar.

„Wir haben den alten, 70 Zentimeter dicken Straßenaufbau weggebaggert und komplett erneuert“, sagt Groß. Außerdem wurde die Fahrbahn von 6,50 auf 7,50 Meter verbreitert und in einigen Teilbereichen geringfügig verschoben, um die Streckenführung zu begradigen. Dafür mussten auch einige Bäume gefällt werden. Der kombinierte Rad- und Gehweg, der nun 2,50 Meter statt einem Meter breit ist, wurde nach Angaben des Projektleiters stärker als normal befestigt, weil er während der Arbeiten als Umfahrung genutzt wurde.

Restarbeiten nach der Pause

„Sonst hätten wir die Straße komplett sperren müssen“, erläutert Groß. In den nächsten zwei Wochen, in denen die beauftragte Baufirma Urlaub hat, kann der Verkehr nun wieder frei fließen. „Anschließend stehen dann noch Restarbeiten an, die bis Ende August abgeschlossen sein sollen.“ So müssen laut Groß noch die Deckschicht und die Markierungen aufgebracht werden. Rund 1,1 Millionen Euro waren für die Maßnahme veranschlagt.

Ursprünglich sollte der Neubau der L 105 und des daneben liegenden Radwegs bereits im Frühjahr abgeschlossen sein. „Doch weil es bei den Verlegungen von Versorgungsleitungen zu Verzögerungen kam, konnten wir erst später mit den Arbeiten beginnen“, so der Projektleiter.

Weitere Arbeiten an der Aachener Straße geplant

Nach der Fertigstellung des Abschnitts zwischen Kall und Golbach steht der zweite Bauabschnitt an, in dessen Rahmen die Aachener Straße vom Ortseingang Kall bis zur Einmündung des Amselwegs ausgebaut wird. Dabei werden die Fahrbahn und die Parkstreifen sowie die Gehwege erneuert. Ferner werden die Strom-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen neu verlegt und der Kanal saniert. Dafür wird die Straße ebenfalls halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampelschaltung geregelt.

Die Arbeiten, die ursprünglich bis zum Herbst dieses Jahres dauern sollten, werden sich nun mindestens bis zum Jahresende hinziehen und sollen rund 600 000 Euro kosten.

Aber auch danach wird weiter an der Straße gebaut. „In den nächsten Jahren sollen weitere Abschnitte der L 105 bis hin zum Kreisverkehr an der Gemünder Straße in Kall erneuert werden. Dazu gehören die Ortsdurchfahrt Golbach und die Aachener Straße sowie die Hindenburg- und die Bahnhofstraße in Kall. Wir haben im August ein weiteres Gespräch mit der Gemeinde Kall, um den Gesamtbauzeitenplan zu aktualisieren“, so Groß.